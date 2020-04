El heredero

Rafael Tarradas Bultó

Editorial: Espasa

Temática: Novela literaria | General narrativa literaria

En un mundo al borde del abismo solo el amor les devolverá su destino.

Sinopsis de El heredero:

Un majestuoso landó avanza en dirección a la imponente finca de los Marqués. Con tan solo siete años, la pequeña Josefa entra a trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de imaginar cómo su presencia cambiará para siempre la historia de dos poderosas familias.

Treinta años más tarde los Marqués se ven abocados a huir de su casa y abandonar su más que acomodada posición social.

No serán los únicos, pues los Sagnier habrán de exiliarse y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentará dar un giro a la sociedad. Todos ellos, defendiendo sus ideales, son ajenos al caprichoso destino que los une mediante un poderoso lazo y un asombroso secreto.

Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón, o Teruel son los escenarios de esta fascinante historia de amor, coraje, lealtad y traición, basada en hechos reales, que nos revela cómo en un mundo donde la lucha por la supervivencia hace aflorar lo peor del ser humano el amor es una fuerza poderosa capaz de hacernos superar las mayores adversidades.

Rafael Tarradas Bultó (Barcelona, 1977) estudió Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente trabaja en el sector de la comunicación en Madrid.

Además de su interés por el arte y el deporte, es un apasionado de la historia de los siglos XIX y XX. Cuando no está leyendo sobre la materia le gusta escribir en su retiro del Valle del Tiétar, Ávila.

Teatro Solís: Pasado y Futuro

¿Cómo fue el día de la inauguración del teatro, el 25 de agosto de 1856? Hoy lo recordamos en SolísTV. Un viaje al pasado junto a una invitación para crear futuro: viajamos fuera del Solís y nos vamos a Paso de la Arena para contarles nuestra experiencia con docentes y estudiantes con Desarrollo de Audiencias.

The good doctor

Dirigida por David Shore

Reparto Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez

Nacionalidad EE.UU.

Canal original ABC

SINOPSIS & INFO

The Good Doctor se centra en un joven y brillante cirujano que padece el síndrome de Savant. Poco se sabe de este «síndrome del sabio» además de que aquellos que lo sufren tienen una memoria prodigiosa y muy especial. Shaun, no tuvo una infancia fácil, para convertirse en un médico con talento primero debía enfrentarse a los problemas. El San José St. Bonaventure Hospital, un hospital de prestigio, no duda en reclutar a este médico en la unidad de cirugía pediátrica. El Dr. Ira Glassman es el culpable de su contratación, pues es su mentor y amigo, y tiene una especial pasión por él.

Sin embargo, el joven no tiene ningún tipo de aptitud social y es incapaz de relacionarse con los demás. Ante esta situación surge la siguiente premisa: ¿Puede una persona que no tiene la capacidad para relacionarse con la gente realmente salvar sus vidas? Shaun tendrá que enfretarse así a los prejuicios de sus compañeros de trabajo debido a su síndrome mientras intenta salvar vidas.

