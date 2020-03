El programa Fullbright – en cooperación con ANII para estudios de post grado en los Estados Unidos hace un llamado a interesados en becas de post grado

Los candidatos pueden postular a programas de Maestría y Doctorado

La Beca Fulbright fue creada para fomentar el mutuo conocimiento entre los pueblos de los Estados Unidos de América y de Uruguay a través de la educación internacional. Es otorgada mediante concurso abierto, basado en la excelencia académica y de carácter y las cualidades de liderazgo de los postulantes.

Los requisitos para postularse son los siguientes: Ser ciudadano uruguayo – Título universitario/terciario (programas de 4 años o más).

No tener experiencia previa significativa en EEUU. Excelentes antecedentes académicos.

Experiencia laboral (2 años).Perfil de liderazgo. Dominio de inglés (no excluyente).

Compartir las metas del programa Fulbright y de la ANII.

Compromiso escrito de volver al Uruguay al término del programa, de acuerdo a los reglamentos del Programa Fulbright y de la ANII.

Aceptación expresa del Reglamento General del Sistema Nacional de Becas de la ANII que está vigente desde el 3 de mayo 2016.

EL PROGRAMA

En Uruguay el programa Fulbright se estableció en 1960 a través de la firma de un tratado entre los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos que creó la Comisión Fulbright.

La Comisión Fulbright está integrada por miembros de nacionalidad estadounidense y nacionalidad uruguaya. Es presidida por el Embajador de Estados Unidos en forma honoraria, mientras que el presidente efectivo es el Consejero de Prensa y Cultura de la misma Embajada.

Administra el programa a nivel local y asegura neutralidad e imparcialidad en el proceso de selección.

A su vez, como se trata de una comisión binacional, asegura una administración más eficiente del programa teniendo en cuenta lo que es más conveniente para las necesidades y los recursos del país, así como que los becarios y que las instituciones participantes se encuentren realmente calificadas para participar.

RED DE INTERCAMBIO

Por más de 70 años y en más de 150 países, Fulbright ha desarrollado una red de intercambios de la que participan artistas, estudiantes, académicos y profesores de todas las áreas. Las becas Fulbright brindan la posibilidad al beneficiario de ser protagonista de un período de crecimiento en un nuevo contexto que lo pone en contacto con una nueva cultura académica, laboral y social. El país de origen envía a un becario que regresará para poner en práctica lo aprendido y, así, aportar a su comunidad. Asimismo, al viajar, el becario tiene la posibilidad de llevar todo un mundo de experiencias y conocimientos generados tras años de estudio y trabajo en su comunidad.

Fulbright ofrece programas que están en continua actualización, en busca de potenciar a profesionales que son agentes de cambio con las últimas tecnologías entre sus principales recursos. Además, tiene, entre sus prioridades, la creación y el fortalecimiento de lazos que se estrechan a nivel mundial para crear una comunidad internacional compuesta por quienes encontraron en Fulbright herramientas para desarrollarse y desarrollar su comunidad.

En Fulbright existe un compromiso con la diversidad y se trabaja cada día para que el programa refleje la diversidad de nuestra sociedad y la sociedad estadounidense.

Por ello se alienta a todos aquellos que pertenezcan a una minoría o un sector vulnerado a ser parte de Fulbright, dado que estamos convencidos de que el cambio solo se logra valorando y celebrando nuestras diferencias y ofreciendo igualdad de oportunidades para todos y todas.

Dentro de la comunidad, donde ya más de 3.000 personas tuvieron la valiosa oportunidad de participar de un programa Fulbright, contamos con una red de alumni unida y fuerte que sigue vinculada con la Comisión, lo que da lugar a un poderoso y fructífero círculo de becarios.

Con 60 años de trabajo, se han visto incontables docentes sumamente comprometidos con sus alumnos, luchando contra viento y marea por darles la educación que se merecen, disfrutando una beca Fulbright para mostrar que el cambio es posible; profesionales enfocados en obtener nuevas herramientas que les permitan promover el desarrollo del país; y artistas que buscan transformar la sociedad a través de su arte. Seguiremos trabajando para que las próximas décadas sigan viendo este increíble crecimiento. El mundo ha cambiado en los últimos 50 años. Se ha achicado a medida que la propulsión a chorro, los satélites y los vínculos por computadora han facilitado los viajes y han tornado las comunicaciones instantáneas. No obstante, la inmersión en la cultura de otro país, viviendo en uno de sus pueblos o ciudades, caminando por sus calles, comprando en sus mercados, tomando café y hablando con alguien que creció allí, no se puede reemplazar con la pantalla de una computadora. El intercambio de información de un lado a otro del mundo puede ocurrir en un parpadeo a través de los cables de fibra óptica, pero el intercambio de verdadera comprensión sobre las fuerzas de nuestra propia época – políticas sociales, económicas y culturales – todavía requiere tiempo y la presencia física de dos personas con mentes inquisitivas y corazones abiertos, la participación activa y dedicada de actores humanos para quienes lo que importa, en última instancia, son las ideas, no solamente los datos.