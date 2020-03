El artista Kirill Serébrennikov cumplió 20 meses de arresto domiciliario en un caso de malversación de fondos estatales que muchos de sus colegas ven como un ataque a la libertad de expresión. El dramaturgo Kirill Serébrennikov pasó año y medio prácticamente sin salir de su casa. Procesado por malversación de fondos públicos, el famoso director de cine y teatro ruso estuvo 20 meses bajo arresto domiciliario. Ahora, aunque el polémico caso —tras el que muchas voces del mundo de la cultura vieron un intento de silenciar al controvertido creador, muy criticado en los círculos conservadores— sigue investigándose, ya puede salir con más libertad. Desde esa experiencia que le dio aquel encierro, que aprovechó para terminar la película Leto, sobre el joven cantante de rock Victor Tsoi, muerto en 1990, y dirigir la ópera Nabucco, Serébrennikov da una decena de consejos para afrontar el autoaislamiento debido a la pandemia de coronavirus, que muchos países están recomendando o decretando, como España.

En un vídeo en el canal de YouTube del Centro Gogol, que dirige, el artista, con la medalla francesa de la Orden y las Artes y las Letras, da estas 10 sugerencias para resistir la cuarentena.

1. Uno debe darse cuenta de que el aislamiento no es un castigo celestial, sino el momento de la verdad. Piense en el aislamiento como algo que trae el destino. Si, dada la situación, se es capaz de extraer cosas positivas, aislamiento y soledad no habrán sido en vano.

2. Responda a la pregunta: quién es usted y qué es considera lo más importante en la vida. Se puede escribir las respuestas en alguna parte. Esta lista servirá durante el autoaislamiento, pero también después, como una guía o una instrucción de cómo comportarse, como vivir y qué elegir.

3. Registre lo que está ocurriendo. ¡Llevar un diario es una buena idea! Ayuda a la introspección. Al final eso se quedará con nosotros, aparte de la basura y ruido de los constantes mensajes de texto y chats.

4. Lea libros gruesos que probablemente estén en sus estanterías. Por ejemplo: Don Quijote de la Mancha (Cervantes), Guerra y paz (León Tolstói), Ulises (James Joyce), La broma infinita (David Foster Wallace), Las benévolas (Jonathan Littell). Saldrá del autoaislamiento como una nueva persona.

5. No se olvides de sí mismo. Haga yoga u otro tipo de ejercicio. Comience a planificar su alimentación. Lleve una dieta equilibrada. Hay un montón de aplicaciones que ayudan en las que entrenadores y entrenadoras con tableta de chocolate enseñan cómo hacerlo.

6. Pruebe y practique actividades que siempre quiso hacer: dibujar, escribir, esculpir. El autoaislamiento es un buen momento para entender lo que te gustaría hacer en la vida. Es un buen momento para dar rienda suelta a la creatividad. Y afortunadamente nadie te ve. Hágalo para usted mismo.

7. Comience a escribir sus memorias. Recuerde la vida. Describan su vida profusamente y en detalle, sientan el placer de hacerlo.

8. Aprenda idiomas. Primero, ayuda a prevenir el alzhéimer; segundo, desarrolla los depósitos de nuestra memoria; tercero, es útil e importante.

9. Tache palabras como cuarentena, aislamiento y autoaislamiento de su vocabulario. Esto es poner a cero, reiniciar, descansar. Después de todo, es bueno utilizar el tiempo que se pasa en casa para cambiar. Restaure sus viejos contactos. ¡Llame urgentemente a sus amigos y familiares! Llame y deles las gracias. Cuando acabe el aislamiento, su número de amigos y conocidos habrá aumentado.

10. Diviértase. Ponga una película, escuche música, mantenga relaciones sexuales cada día, plante plantas en el alféizar de la ventana o en el balcón, diseñe y cosa un traje nuevo. Deje que el elemento ‘placer’ también aparezca en la agenda. Trate de que cada día algo les traiga alegría. Y empezar de cero con placer cada día. (EPM)