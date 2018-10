El próximo viernes 26 de octubre próximo a la hora 20, la Asociación Amigos de “Las Nubes” está ofreciendo una función de gala “GUITARRAS EN CONCIERTO” ,con la presentación del eximio guitarrista salteño Omar Espinosa y el excelente Néstor Ausqui Quartet de la ciudad de Santa Fé, República Argentina. Este concierto se llevará a cabo en “las Nubes”, Avda Enrique Amorim 1700.

Omar Espinosa dejó su Salto natal siendo muy joven y así relata su experiencia:

“Yo viajé por unos conciertos; era solista de guitarra, tocaba música popular sudamericana y viajé a Francia con ese fin y con el objetivo de quedarme un tiempo. Cuando llegué en febrero del 78, toqué en un festival de guitarra en París, después en otro, en Le Mans, luego en Inglaterra y en los Países Bajos.

Era impresionante cómo la música sudamericana estaba de moda en el ambiente francés, había trabajo para todos los músicos.

Comenzaron a llamarme para tocar con ellos, uno de los primeros que me llamó fue “Uña” Ramos, con el que hice tres discos, entre ellos, “Puente de madera” que ganó el premio de la Academia Charles Cross; yo hice los arreglos.

Ahí conocí a Castiñeira de Dios porque se sumó con su bajo, y nos hicimos muy amigos.

Con “Uña” tuve una aventura de dos años de actuaciones, muchas giras, era un artista de mucha fama en Francia. Después en enero del 80, apareció Mercedes…

Después de la etapa con ella, que terminó en el 83, siempre instalado en París, tuve muchas satisfacciones artísticas, la primera fue la formación del Cuarteto Dos Mundos, con Miguel Ángel Estrella, Raúl Mercado y Castiñeira, hicimos una gran trayectoria internacional durante muchísimos años; con Castiñeira grabé en París “Fuerza”, un disco muy bueno; hicimos muchas giras con su grupo Anacrusa.

He llegado a trabajar con Charles Aznavour y tuve una experiencia de colaboración con Ástor Piazzolla en la ópera María de Buenos Aires, que se hizo una producción europea increíble…

Hace 40 años que vivo en Francia.

Vi el video en homenaje al “Chivo” Valladares, me parece fantástico que a un músico de ese calibre no lo olviden, tanto para la cultura Argentina como para Tucumán, una provincia tan querida a la que hemos ido a tocar tantas veces y que amamos”.

Ha recibido elogiosas críticas de la prensa internacional. Un diario español ha dicho de Espinosa al hacer una reseña de uno de sus conciertos acompañando a Mercedes Sosa: “Omar Espinosa es el mejor guitarrista que ha tenido Mercedes Sosa.

Es un artista de cualidades y sensibilidad fuera de lo común, hasta el punto de que a veces era tan hermoso escuchar la voz de Mercedes como el sonido que el uruguayo extraía del vientre de su guitarra”.

En este concierto también se presenta Néstor Ausqui Quartet, cuarteto de gran prestigio internacional, integrado por NÉSTOR AUSQUI, MARCELO CORNUT, LAUTARO MOLINARO y MARIANO FERRANDO que ofrecerán un excelente repertorio de música clásica.

En la integración de este cuarteto, se aúnan diferentes corrientes de la música.

Está presente lo clásico y lo popular, este último, en sus diferentes manifestaciones como el tango, el folclore argentino, la música latinoamericana, el jazz y el rock.

Llevando a cabo

una vasta labor en el campo del concierto y clases magistrales. Tanto en el orden individual como en formaciones camarísticas.

Sus integrantes han actuado en EE.UU. Italia, Holanda, España, Canadá, México, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En salas como el Carnegie Hall de N. York; Kennedy Center de Washington D.C, (estrenando el arreglo del Concierto de Aranjuez para cuarteto de guitarras, de Néstor Ausqui); Smithsonian History Building de Washington, D.C. Universidades como la UCLA, N. York

University, UTEP, EL Paso, Texas, etc.

Los bonos colaboración para este concierto tendrán un valor de $200 y se pueden comprar por adelantado a los teléfonos 4733 2243 y 4732 4160.