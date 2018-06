Son hermanos y ambos maestros de profesión. Uno se dedicó, además, al fútbol, como j ugador y como director técnico; el otro, al dibujo y la pintura. Sucede que en el presente hay una Selección Uruguaya de Fútbol jugando el Mundial en Rusia, que ambos quieren inmortalizar, quieren que las imágenes de esos futbolistas no pasen por la vida sin pena, y sobre todo sin gloria.

Oscar Washington Tabárez lo intenta trabajando un equipo en la cancha de fútbol, armado estrategias, pensando su posible mejor funcionamiento, con el fin p rincipal de llegar a lo más alto. Su hermano menor, Walter Tabárez, por su parte, lo hace trabajando con ese mismo “material” pero a través de trazos, formas y colores, y también –como todo artista en definitiva- con la intención de trascender las barreras del tiempo. Walter tiene 62 años. Se crió en Cerrito de la Victoria, trabajó más de veinte años en La Teja y actualmente vive en Malvín. Pero sus obras no son de ahora. Se ha dedicado a ello desde siempre.

Quizás, haber elegido a estos jugadores para plasmarlos en retratos y que su hermano sea el Director Técnico le esté dando, por estos días, mayor renombre. Ocurre que desde que se jubiló de la docencia, la pintura ocupa la mayor parte de su tiempo y el fútbol es su tema central.

“Me pongo muy nervioso con los partidos de la selección y pintar me despeja de todo”, dijo hace poco al medio capitalino Ecos, donde también confesó que nunca estudió Artes formalmente, sino que trabaja especialmente en base a observación e intuición.

“A mí no me interesa vender, lo hago porque me gusta”, expresó también.