Días pasados llegaron a nuestra Redacción los libros “Más allá del olvido” (editado en 2015) y “Más acá del recuerdo” (editado en 2019), de Lyon Ishee, seudónimo de un conocido maestro salteño (ya jubilado) cuyo único dato más que aportaremos es que ya ha publicado, antes y después, otros tantos poemarios, incluso algunos el año pasado. Respetamos así el anonimato que subyace tras el seudónimo. Y en esta página que cada lunes EL PUEBLO dedica a la creación literaria de salteños contemporáneos, compartimos algunos textos de ambos libros.

CONFUSIÓN

(De: “Más allá del olvido”)

Hace tiempo que bulle por mi mente

una idea que trato de alejar,

pero ella me persigue persistente

aunque no alcanzo nunca la verdad.

¿No será que amo solo tu recuerdo?

¿A tu imagen que está dentro de mí?

¿Que no es amor real lo que yo siento

y que adoro un capricho que viví…?

Por Dios, que yo quisiera estar seguro

qué es lo que siento con respecto a ti

pero es algo tan dulce te lo juro

que antes, nunca en mi vida lo sentí.

Es un algo tan tierno que me asusta,

que alegra y entristece por igual,

que duele, por tu ausencia, pero gusta,

que me encanta, a la vez que me hace mal.

Y tal vez si te encontrara nuevamente

pudiera definir la situación,

pero temo que al verte, frente a frente,

me explote de alegría el corazón.

CALVARIO

(De: “Más allá del olvido”)

Muchacha de febrero que un día me quisiste

como yo no te olvido, tú tampoco podrás

y añorarás mis besos, cuando te sientas triste,

y el calor de mis brazos también extrañarás.

Yo no estuve a tu lado cuando me precisaste,

lo reconozco tarde, pero esa es la verdad,

por eso me resigno, si me crucificaste:

tenés razón de sobra decidiendo olvidar.

Los años que me quedan los viviré pensando

que pude ser el dueño de todo tu querer,

te seguiré queriendo, te seguiré extrañando,

aunque aquel “tiempo nuestro” jamás ha de volver.

Por eso es que me angustio, mi amor se desperdicia

por ríos de amargura, de pena y soledad.

¿Qué hacer con los millones de besos y caricias

si tú eras su destino? ¿A quién los voy a dar…?

Tu

nombre

(De: “Más acá del recuerdo”)

Para decir tu nombre pido silencio al viento,

y al río que modere su leve susurrar,

que no opaquen ni nublen mi voz con sentimiento,

para que hasta mi alma te pueda mencionar.

Es que todas las letras que componen tu nombre

brotan como suspiros, si te voy a nombrar,

y otras veces se aprontan para surgir de golpe

tal como si estuvieran a punto de explotar.

Es que para nombrarte, mi mente se prepara,

y apronta la ternura que te quisiera dar,

sin medir la distancia que ahora nos separa

en busca de esos labios que quisiera besar.

Así pasaron años, nombrándote en silencio,

soñando que algún día te pueda susurrar

tu nombre y tantas cosas bonitas que deseo

pero que tengo dudas que lo pueda lograr.

LOCO

(De: “Más acá del recuerdo”)

¿Qué harías si supieras que te sigo queriendo?

¿Acaso habrás pensado que yo ya te olvidé?

Pasó ya medio siglo que te añoro, sufriendo,

porque eres, entre todas, la que yo más amé.

Las ansias de quererte me aislaron del silencio,

me transformé, de pronto, en loco soñador,

mordisqueando esperanzas, saboreando recuerdos,

y alimentando el alma con mil penas de amor.

Debe haber más de una que te envidie la suerte,

si acaso se enteraran de lo que siento yo,

pero a nadie le importa si me muero por verte,

soy un maldito loco que nunca te olvidó.

Se me ocurre, de a ratos, si el amor que yo siento

pudiera acumularlo, tuviera utilidad,

pero sé que no puedo, y sin remordimiento

lo llevaré, sin dudas, hasta la eternidad.