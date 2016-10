Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La séptima edición de Vista, la convención más importante de la industria del cine en Latinoamérica, comenzó hoy en Buenos Aires y contará con el estreno en Argentina de la última película de Clint Eastwood, ‘Sully’ y de la tercera de las apuestas de Disney por los estudios Marvel, ‘Dr.Strange’. El evento reunirá, hasta el próximo jueves, a profesionales de más de 15 países, entre los que destacan las distribuidoras y productoras Dolby, 20th Century Fox, Diamond Films o Christie. Durante siete ediciones, la convención ha servido como un encuentro entre productoras, distribuidoras y marcas del sector y en este caso también dará a conocer las nuevas tendencias en tecnología y formatos cinematográficos con charlas y estands. Carina Rodríguez, editora de contenidos de Ultracine, compañía organizadora del evento, explicó a Efe que la convención llenará

Buenos Aires de las últimas novedades en avances de tecnología 4D y de realidad virtual, gracias a la convención que, según añade, cada año «suma» a más gente y que ya ha superado la venta de entradas respecto a la edición anterior.

En esta ocasión, y con motivo de la apertura del evento, hoy se celebrará una noche con «temática de Halloween» en la cual se estrenará la película de terror ‘Ataúd Blanco’.

Este film argentino dirigido por Daniel de la Vega y protagonizado por Julieta Cardinali y Eleonora Wexler cuenta la historia de una madre que se ve envuelta en rituales diabólicos y experiencias paranormales para rescatar a su hija secuestrada.

Tanto el elenco como los técnicos de la última película de De la Vega acudirán al estreno de la primera visualización de la cinta en el país.

El productor norteamericano Steve Rubin acompañará la proyección de un adelanto de la película ‘Valerian and the city of a thousand planets’ (‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’), que se estrenará en 2017 y cuyo reparto está formado por Cara Delevingne, Ethan Hawke, Rihanna y Clive Owen, entre otros