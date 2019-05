Poemas de María Angélica Pérez Pallares ocupan hoy esta página. Nació en Salto. “Viví toda mi vida en la zona portuaria, aunque actualmente en el centro.

Concurrí al liceo Osimani y Llerena y al Instituto de Formación Docente, donde me gradué como maestra en el año 1970”, narró María Angélica a este diario.

En la actualidad trabaja con personas con dificultades en distintas disciplinas artísticas como plástica, literatura y teatro.

Barrio de mi infancia

Cada vez que te añoro

vuelvo a ti, barrio,

resurgiendo a borbotones recuerdos

reviviendo a pantallazos

mi infancia.

Así van pasando

las cargadas y apenas visibles barcazas

llegando a puerto,

los griteríos y carcajadas de portuarios

esperando su hora

para hacer la zafra;

los ronroneos de motores

y la pesada balanza;

las crujientes grúas

y ese hermoso reloj

con sus dulces campanadas;

los espumosos motores de las lanchas,

los sonrientes turistas,

los bagayeros aventurándose

con sus pesadas cargas

hombreando día a día

su salario de hambre.

Día a día esto se repetía

en forma bulliciosa;

y más era el bullicio

cuando se cobraba la changa.

Nadie se retiraba

Si no se la gastaban

en el almacén del puerto,

donde su borrachera dormían.

Por temporadas, a veces,

todo se quietaba

porque el río se enojaba

y hacia muchas manzanas

bravío avanzaba.

Todo se aquietaba “a medias”.

Ahora se sentía:

el golpeteo continuo del agua

el caminar de los curiosos

para observar la altura

de nuestro enfurecido río,

y por la noche

cuando todo era sombras,

sólo se escuchaba

el croar de las ranas

o el golpe seco

de algún cururú

que perdido o andariego

esperaba quién sabe qué.

Cada vez que te añoro

vuelvo a ti, barrio,

resurgiendo a borbotones recuerdos

reviviendo a pantallazos

mi infancia.

Tictac y silencios

Meditabunda y sola en la cocina

me envolvía el hastío y la tristeza

cuando sacudió fuertemente mi alma

por la ventana del espacio abierta.

Diez campanadas del viril reloj

con un tañir lúgubre y quejumbroso

en un atardecer triste de invierno

invade mi silencioso momento.

Sumergiéndome, triste en los silencios

el plañir del reloj me encantaba

tictac monótono que yo adoraba.

Mueves tu máquina pesadamente

tu péndulo golpetea mi alma;

un suspiro escapa profundamente.

Al viejo campanario

El viejo campanario, con palomas,

el día claro con el sol quemante,

la suave brisa con pinos juega.

Estoy sola, con la plaza delante

los recuerdos a borbotones vienen

a mi frágil memoria titubeante,

aparecen, con aroma de ausencia

y desaparecen…zigzagueantes.

Un estampido de palomas, se oye,

viejo campanario, solo quedaste…

El ayer, el hoy…el mañana

Mis ropas

las mismas de hace mucho

hace tanto…

que perdí la cuenta;

mis pantalones están lustrosos

pero de historias…

cada mañana es un rito.

Saco brillo a mis añosos zapatos

(aquellos … ¿te acordás?)

Mi camisa…

la de los días festivos

y ese pantalón por suerte oscuro

para no resaltar sus manchas.

Eso sí…

lustroso…

pero de historia.

Así día a día

nostálgico y medio doblado

salgo día a día

a buscar…

lo mismo que hace 30 años,

que salía airoso y alegre

conquistando el mundo

pero en ese momento

todo lo podía.

Ahora con muchísimos años encima

porque así me siento,

salgo otra vez,

pero ahora,

nostálgico y medio doblado

con mis pantalones lustrosos

y mis zapatos añosos

a buscar…

lo mismo que hace 30 años

pero ahora…

cansado

y con mucha historia

cargando mis hombros.

pasarán los años

con mi cabeza canosa

seguiré nostálgico y desesperado

completando mi foja de servicio

para poder llegar

a una vejez tranquila.

¿Cuál vejez?

si ya me siento ajado

por dentro y por fuera

sin fuerzas para disfrutar

de esta vida, que junto a mí pasó

y yo…sin darme cuenta.

Calle Brasil 123

A la casona vieja fracturada

por un río bravío

que en los meses de abril y mayo tiembla

por el río Uruguay embravecido.

Oh casona centenaria del puerto,

se volvieron agrietados tus pisos

el polvillo de los muebles espeso

ni hablar de los ventanales sin brillos.

Ejércitos de insectos te visitan

cruzan tu desprotegido y gran patio

las telarañas en rincones cuelgan.

Antes que te tire el furioso río

antes que te destroce de a pedazos

y se convierta en ruinas el caserío

te terminen de tirar en cuajos

y hacia el sur cabalgues enfurecido

flotando a la deriva tus pedazos

cuando una mañana abra mis ojos

en mis sueños espero…

surjan a borbotones los recuerdos

llenándome en vida, de consuelo.