Hoy por: Jorge Pignataro

Desde ya se percibe que en los meses que restan de 2020 (y especialmente si es posible ir flexibilizando las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria que padecemos), abundarán los homenajes a estos dos escritores uruguayos, año en el que se cumple el centenario de sus nacimientos. De hecho, y por mencionar tan solo un ejemplo, desde la Inspección de Literatura se insta a los profesores de los diferentes niveles de la Enseñanza Media del país, a dedicar al menos una unidad para el estudio de sus obras.

Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, el 14 de setiembre de 1920. Integrante de la Generación del 45, o Generación Crítica, a la que pertenecen también Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti, Ángel Rama, Carlos Maggi, entre otros, tuvo una producción literaria que incluyó más de 80 libros en todos los géneros (lo que nos ha permitido en más de una oportunidad, desde esta página de EL PUEBLO, llamarlo «el incansable buscador de caminos de expresión»), algunos de ellos traducidos a más de 20 idiomas.

Idea Vilariño, nacida también en 1920, concretamente el 18 de agosto, fue poetisa, ensayista y crítica literaria, y dentro de sus facetas menos conocidas se encuentran la de traductora, compositora y docente, reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Idea falleció el 28 de abril y Benedetti el 17 de mayo, ambos también en el mismo año, 2009.

Hombre que mira el cielo

Mientras pasa la estrella fugaz

acopio este deseo instantáneo

montones de deseos hondos y prioritarios

por ejemplo que el dolor no me apague la rabia

que la alegría no desarme mi amor

que los asesinos del pueblo se traguen

sus molares caninos e incisivos

y se muerdan juiciosamente el hígado

que los barrotes de las celdas

se vuelvan de azúcar o se curven de piedad

y mis hermanos puedan hacer de nuevo

el amor y la revolución

que cuando enfrentemos el implacable espejo

no maldigamos ni nos maldigamos

que los justos avancen

aunque estén imperfectos y heridos

que avancen porfiados como castores

solidarios como abejas

aguerridos como jaguares

y empuñen todos sus noes

para instalar la gran afirmación

que la muerte pierda su asquerosa puntualidad

que cuando el corazón se salga del pecho

pueda encontrar el camino de regreso

que la muerte pierda su asquerosa

y brutal puntualidad

pero si llega puntual no nos agarre

muertos de vergüenza

que el aire vuelva a ser respirable y de todos

y que vos muchachita sigas alegre y dolorida

poniendo en tus ojos el alma

y tu mano en mi mano

y nada más

porque el cielo ya está de nuevo torvo

y sin estrellas

con helicóptero y sin dios.

Mario Benedetti

Pobre mundo

Lo van a deshacer

va a volar en pedazos

al fin reventará como una pompa

o estallará glorioso

como una santabárbara

o más sencillamente

será borrado como

si una esponja mojada

borrara su lugar en el espacio.

Tal vez no lo consigan

tal vez van a limpiarlo

se le caerá la vida como una cabellera

y quedará rodando

como una esfera pura

estéril y mortal

o menos bellamente

andará por los cielos

pudriéndose despacio

como una llaga entera

como un muerto.

Idea Vilariño