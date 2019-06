Mary Judith Gularte escribe siempre. Es de las personas que desde Salto permanentemente están creando y, además, con frecuencia presenta lo suyo en concursos literarios, uruguayos e internacionales. Así, es que en mayo del año 2007, en el concurso de poesía por el aniversario 105º de la independencia de Cuba, obtuvo el Diploma al Mérito Lincoln – Martí (Miami, Florida). Ha cosechado también varios premios más, tanto en nuestro país como en Brasil. Lo que sigue es una breve selección de poemas suyos realizada por la Redacción de este diario, poemas a los que nos hemos permitido numerar.

En ese camino

nos dirigimos

con la voz pausada.

Con rosas rojas entre

los labios.

Y todos los absurdos

son espejos que la nube

atrapa para renacer al intento:

dolor, color, agonía…

Volvemos a cruzarlo!!!

Y seguimos yendo…

II

Sin pensar en las horas que corrían

empecé a sentir melancolía,

pues esa tarde estremecía

la paz llevada muy dentro,

y era puro sentimiento

con voz de libertad…

El amor era igualdad,

libre y puro entendimiento

nació sin darme tiempo

de pensar qué allí nací.

Y mis horas construí…

¡con pasión y reconocimiento!

III

El frío me inspira

con su brisa ligera.

No me niegues tu sonrisa

para volver a nacer mañana!

IV

Se desvanece

el sol en mis pupilas.

Él duerme para despertar mañana.

¿Despertará los sueños muertos?

¡No! Sí las palabras no dichas todavía.

V

Una flor cualquiera.

Un poema

Una imagen

Y la tarde que ensancha la espera.

VI

Un viejo amor se cruzó

por mi mente.

Luego:

cayó

despertó,

se desvaneció.

¡Es qué volví a nacer por eso!

VII

No ocultes lo que

esperas…

siempre llega de sorpresa!!!

Busca la luz del camino…

ese que enciende tu mirada.

¡Busca!…..LLegará, seguro!!!!

Porque es ella: tu actitud.

VIII

No me duelen los ojos

por mirar el horizonte.

Me duele sí las riberas

cuando no se encuentra

el Norte…De quienes han

partido con deseos por llegar…

¡Y sólo la distancia los invita a transitar!!!!!

SÓLO POR HOY…

¡No dejes bancos vacíos!

No quites la mirada al horizonte.

No pierdas las palabras…

¡Y mira el crujir del monte!

PRIMAVERA.

De repente nació

los sueños ilusorios.

La ausencia cuajó

el ayer,para que la

distancia la hiciera soñar.

Volvió el futuro

la alborada

y el cielo se hundió

en sus ojos negros

como la noche…

y pudo brillar nuevamente.

LA CARA DE LA LUNA.

La noche tiene una mirada brillante.

Por eso vienen bandadas de pájaros

de otros tiempos…

Y se vuelve niña el rostro de la noche

cuando las agujas del reloj

no puede detener su tic tac en el cosmos.

¡Es ahora que me visto de princesa!

para rejuvenecer en ese brillo…

Entonces recojo mi vestido dorado

para renacer en su mirada:

¡La luna se viste de plata!

para cuando el sol pinte sus rayos,

cuando la brisa me devuelva la alegría

ya estaré apresurando mis pasos

¡En retorno al alba de mis sueños!

¡Para volar con mariposas nuevas:

Y ella… mi sonrisa!