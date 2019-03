Lo que sigue es una síntesis de acontecimientos siempre presentes en el devenir de la cultura uruguaya que, aunque algunos más cercanos y otros más remotos, tienen todos en común que sucedieron durante el tercer mes del año.

Federico Ferrando

El 5 de marzo se cumplió un año más del trágico hecho en que Horacio Quiroga, accidentalmente, mató de un balazo a su amigo Federico Ferrando, también poeta y también salteño, aunque el episodio ocurrió en Montevideo, en 1902.

Es que por aquella época habían partido a radicarse en la capital varios jóvenes escritores de Salto, todos unidos por las letras y la amistad; además de Ferrando y Quiroga, integraban el grupo: Alberto Brígnole, José María Fernández Saldaña, Asdrúbal Delgado y Julio Jaureche.

Todos rondaban los veinte años y conformaron uno de los cenáculos más importantes que tuvo el país, el Consistorio del Gay Saber, cuya actividad se truncó inmediatamente después de la muerte de Ferrando, pues el grupo no logró sobrellevar la tragedia y se disolvió prontamente.

En parte por la temprana edad en la que perdió la vida, es poco lo que ha quedado escrito de Ferrando.

Juana de Ibarbourou

Se trata de una de las figuras más importantes para la cultura uruguaya.

Nació en Melo, Cerro Largo, el 8 de marzo de 1892, aunque luego se encargara de sostener que había nacido tres años más tarde. Juana Fernández Morales –ese fue su verdadero nombre – dio a conocer desde muy joven poemas en los que ya demostró excelentes dotes artísticas.

La maternidad, el paso irremediable del tiempo y sus efectos, el amor ya sea de pareja, o a Dios, o a la vida toda en cualquiera de sus formas, la naturaleza siempre abierta en todo su esplendor, la infancia, son los temas con los que reapareció Juana en cada uno de sus libros.

Su obra es, por supuesto, posterior a la emblemática generación de Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira, que bien podría decirse marcaron la época de oro en las letras nacionales, pero constituye igualmente un eslabón fundamental en la poesía uruguaya en tanto, entre otros rasgos destacados, anticipa algunas innovaciones vanguardistas.

Alfredo Zitarrosa

Cantautor, poeta, escritor, locutor y periodista.

Es generalizada su consideración como la mayor figura del canto popular uruguayo y una de las más importantes a nivel del Río de la Plata y de toda América Latina.

Nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y falleció, también en la capital del país, el 17 de enero de 1989.

El pasado domingo 10, en su aniversario, EL PUEBLO publicó una completa biografía.

Ricardo Espalter

Fue su nombre completo Ricardo Espalter Arrieta, y su popular apodo “Cacho”. Actor y humorista uruguayo de destacada carrera en ambos lados del Río de la Plata: se consagró con una vasta lista cinematográfica, teatral y televisiva en Uruguay y Argentina.

“El dirigible” es una de las películas en las que más se lo recuerda. “Hiperhumor” y “Decalegrón” algunos de los programas en los que resaltó.

Había nacido en Montevideo el 14 de abril de 1924 y falleció en Maldonado el 10 de marzo de 2007.

José Pedro Varela

El 19 de marzo de cada año en nuestro país se celebra el “Día de la Educación Popular”, en conmemoración del aniversario del nacimiento de José Pedro Varela, el gran artífice de nuestra educación laica, gratuita y obligatoria. Sociólogo, periodista y político, José Pedro Varela nació en Montevideo el 19 de marzo de 1845 y falleció el 24 de octubre de 1879.

A propósito es interesante leer “El hombre de marzo”, la novela biográfica sobre José Pedro Varela escrita por Tomas De Mattos: “Poniendo en juego su extraordinaria capacidad como narrador, el autor acude sin vacilaciones a la pura ficción para abordar en toda su complejidad a un personaje clave de nuestra historia. Hombre polémico y polemista, tan admirado como cuestionado, José Pedro Varela fue bastante más que el gran Reformador de la enseñanza en Uruguay.

A través de la educación procuró la conformación de una auténtica República, fundada en una soberanía popular ejercida plena e igualitariamente por todos sus ciudadanos”.

César Rodríguez

Musmanno

El reconocido arquitecto y artista plástico salteño falleció el 24 de marzo de 2017. Había nacido el 5 de setiembre de 1927. Son innumerables las mestas realizadas dentro y fuera del país, así como los reconocimientos cosechados. Incluso en Salto fe homenajeado poco antes de su fallecimiento.

En las ediciones de EL PUEBLO de los días 6 y 16 de abril de 2017 compartíamos expresiones sobre él vertidas por el arquitecto Juan Carlos Ferreira, quien decía: “Él unía su arte a su compromiso social, que no es lo mismo que hacer “arte”, entre comillas, con la base de un cierto compromiso social, porque muchas veces eso deriva en algo tan feo que es un panfleto, y la obra de Ojito está muy lejos de ser panfletaria.

Una obra puede tener un fortísimo componente ideológico, como es el caso, en lo cinematográfico, de la película El acorazado Potemkin, que es un canto a la futura revolución de los proletarios del mundo y es una maravilla”.

Y en otro pasaje decía: “…Lo que no quiere decir que Ojito no hubiese hecho, por otra parte, estupendas residencias para las familias de clase media, un ejemplo notorio es su propia casa (Zorrilla y Belén), esa maravilla que debería tener más atención por parte de mucha gente”.