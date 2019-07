Se cumplen mañana 115 años del nacimiento de Pablo Neruda, figura mayor de la literatura en lengua española. Desde esta página de EL PUEBLO es habitual el recuerdo en torno a esta fecha.

Pablo Neruda (seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) nació en Parral, Chile, el 12 de julio de 1904. Premio Nobel de Literatura en 1971; sigue siendo la suya una de las voces más importantes de la poesía universal y una de las más influyentes en las posteriores generaciones de poetas latinoamericanos. Falleció en Santiago de Chile, el 23 de setiembre de 1973. De lo más difundido de su obra, sin dudas son sus “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, obra predilecta entre la mayoría de sus más fieles seguidores, pese a la juventud del poeta al momento de su creación: tenía apenas 20 años.

Hoy lo recordamos con este poema, extraído del libro “Los versos del capitán”:

LA POBREZA

Ay no quieres,

te asusta

la pobreza,

no quieres

ir con zapatos rotos al mercado

y volver con el viejo vestido.

Amor, no amamos,

como quieren los ricos,

la miseria. Nosotros

la extirparemos como diente maligno

que hasta ahora ha mordido el corazón del hombre.

Pero no quiero

que le temas.

Si llega por mi culpa a tu morada,

si la pobreza expulsa

tus zapatos dorados,

que no expulse tu risa que es el pan de mi vida.

Si no puedes pagar el alquiler

sal al trabajo con paso orgulloso,

y piensa, amor, que yo te estoy mirando

y somos juntos la mayor riqueza

que jamás se reunió sobre la tierra.