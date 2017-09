La semana pasada, como lo comentáramos oportunamente, estuvo en nuestra ciudad presentando su último libro de poemas, “Un bosque por dentro” (distinguido en la última edición del Premio Marosa di Giorgio), la escritora y periodista, nacida en Melo, Laura Martínez Coronel.

Uno de los aspectos que resaltó en su alocución y reiteró en posterior entrevista realizada por EL PUEBLO, es su preocupación por el número cada vez más escaso de personas que asiste a los eventos culturales tales como presentaciones de libros, conferencias, etc.

Al respecto decía en diálogo con este diario:

“Me preocupa porque es algo que lo veo desde hace tiempo y en todo el Uruguay. A veces voy a Argentina, a Ecuador, a México… y si bien en todos lados hay problemas, yo noto acá una escasez tremenda en las convocatorias culturales.

No es como a veces hay gente que dice: ‘tal vez no venga nadie’: no, ¡es que no va a venir nadie! Está viniendo cada vez menos gente y eso me preocupa enormemente, porque nivelar hacia abajo, el vaciamiento de cerebros, la apología de la mediocridad, son todas cosas que condicionan la libertad de los pueblos, porque vos no podés elegir si no sabés.

Y yo creo que es incluso hasta un trabajo genocida te diría, donde poetas escriben para poetas, las famosas lecturas donde van a escucharse a sí mismos y después a tomar una cerveza. Y no puede ser así. Esto es una cosa seria, el arte es una cosa seria”.

Trascendencia internacional

Martínez Coronel, docente, periodista, escritora, con sólida formación también en cine, teatro y música, comentó además que “Este es mi décimo libro y tengo otro en editorial para salir pronto en Ecuador”.

Vale agregar que tres de esos libros han sido editados en México y uno de ellos, “Archipiélago de nadie”, tuvo tres reediciones, además de haber sido el libro de poesía más vendido en la Feria del Libro de Guadalajara.

“Si yo no escribiera estaría loca –dijo la poeta-, la poesía es para mí una forma de salvación, yo escribo cuando tengo que escribir, aunque también creo en el oficio de escritor”.