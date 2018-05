Comentarios de cine

RENOVADO

Los fans más nostálgicos nunca pudieron imaginar que un actor como Macaulay Culkin que ahora cuenta con 37 años de edad y que nos encandiló con películas como “Mi pequeño Angelito” y que fue pareja de la actriz Mila Kunis, tocase fondo pasando por unos momentos profesionales más que lamentables, llegando a intentar su paso por el mundo de la música sin ningún éxito con su grupo The Pizza Underground.

Recientemente compartió en una entrevista su trágica relación con su padre, lo que provocó que tras cumplir la mayoría de edad, bloqueara sus cuentas bancarias para que su familia no pudiera acceder a ellas como habían hecho hasta entonces, lo que agravó la situación. Macaulay desveló que su padre lo maltrataba tanto física como psicológicamente, y que sus primeros años como actor fueron un tormento, rompiendo todo tipo de contacto hace ya 25 años, añadiendo que conocer la noticia de la separación de sus padres en 1994 fue un alivio para él.

Ahora el actor quiere dar un giro a su vida y así lo ha manifestado en su aparición junto a Ellen DeGeneres en su programa de entrevistas, donde puede verse a un actor muy cambiado, pulcro y apartado de ese estilo desaliñado con que se dejaba ver.

El actor confesó que su adicción a las drogas y su mala relación con la familia le llevaron a tocar fondo, y que tras tiempo de terapia y rehabilitación, ahora es otro, volviendo con ganas de vivir y trabajar.

EN SU DEFENSA

La llegada a la gran pantalla de “Los Vengadores 3” ha supuesto todo un terremoto mediático, y no es para menos tras conocerse que el proyecto basado en la obra de Marvel, está arrasando en taquilla, alcanzando el récord histórico en su estreno en los Estados Unidos, y todo apunta a convertirse en una de las más taquillera de la historia.

Sobre la cinta el cineasta James Cameron realizó unas declaraciones que se sacaron de contexto, y la actriz Zoe Saldana salió en su defensa. Han sido distintos los medios que se han hecho eco de un titular tendencioso en el que James Cameron declaraba entre otras cosas que confía en que no tardemos mucho en cansarnos de tanto Vengador, lo que se insinuó fue un ataque a la saga. Nada más lejos de la realidad ya que fue sacado de contexto, a lo que la actriz Zoe Saldana, quien trabajó con Cameron en “Avatar”, contestó, afirmando que la noticia es tendenciosa y que únicamente pretende conseguir notoriedad.

Arremetió contra los medios que querían buscar polémica afirmando que solo buscan clic de ratón y likes, pero que si atendemos a las manifestaciones de Cameron, en ningún momento criticó la saga de los superhéroes, sugiriendo a todo el mundo a que lean el artículo completo.

EXPULSADOS

Cada vez son más firmes las actuaciones contra los abusos sexuales que durante décadas han permanecido como si no existiesen, donde el caso de Harvey Weinstein ha sido el detonante de todas las actuaciones.

Nombres como el de Bill Cosby recientemente declarado culpable de abusar sexualmente de sus víctimas y Roman Polanski, pendiente de juicio en los Estados Unidos por violar a Samantha Geimer cuando tenía trece años de edad, ambos famosos acaban de ser expulsados de la academia de Hollywood, emitiendo una breve nota detallando que tanto Bill Cosby como Roman Polanski, han dejado de pertenecer al selecto club de la Academia. También Harvey Weinstein fue expulsado de la misma el pasado mes de octubre.

IGUAL SALARIO

El actor británico Benedict Cumberbatch, al que recordamos en su papel de la exitosa serie “Sherlock” y más recientemente encarnando al “Doctor Strange”, acaba de dar un golpe en la mesa de Hollywood al afirmar que no trabajará en ningún proyecto que su salario no sea igual que el de las actrices, sumándose así a la lucha por el empoderamiento de las mujeres así como su igualdad salarial.

El actor se mostró muy enérgico en su apoyo y defensa por la igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo del espectáculo, apoyándose en argumentos como que la mitad de los espectadores que ven sus películas son mujeres, y no puede obviar eso.

POR SU ESCOTE

Las sagas cinematográficas de superhéroes están más de actualidad que nunca, prueba de ello lo encontramos en la exitosa “Los Vengadores 3”. Mientras esto sucede, siguen apareciendo detalles sobre la cinta, como la reciente queja de la espectacular Elizabeth Olsen, quien encarna a Wanda (la bruja escarlata), por el excesivo escote de su personaje.

La actriz californiana de 29 años de edad declaró en una entrevista que la habría gustado llevar un traje de corte más alto, sin tanto escote, como por ejemplo lucía Scarlett Johansson, pero ironizó que se conformó con el que le proporcionaron ya que lo comparó con el del personaje del cómic, con mallas, un corpiño y diadema, y no protestó.