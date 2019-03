Ediciones Aldebarán acaba de publicar “Estampas de Montevideo, 1957-1968”, libro que no deja de ser una curiosidad, no solamente porque sea nuevo, sino también porque de su autor, Enrique Ricardo Garet, hasta ahora se conocía como libro únicamente el poemario “Paracaídas”, de 1927 y muy bueno por cierto, r eferencia insoslayable para quien pretenda estudiar el vanguardismo en la poesía uruguaya. Pero nunca habían sido reunidos otros de sus escritos, que son muchos, ya que dedicó buena parte de su vida al periodismo en diario. Ahora aparecen estas “estampas”, con una prosa que entrelaza la pluma del poeta con la del cronista; son imágenes de un Montevideo que ya no está, logradas con la mirada de quien sabe rescatar lo esencial de una ciudad, pero además dotarlo de acertados toques de lirismo y transmitirlo con gran manejo del lenguaje. La nueva edición, de 286 páginas, contiene sesenta textos, con el agregado de fotos, además de prólogo y notas elaborados por el académico salteño Leonardo Garet, Director de Aldebarán y sobrino del autor. En próximas ediciones ampliaremos sobre el libro. Ahora compartimos las palabras de contratapa: “Estas estampas aparecidas originalmente en el diario El Día, reaparecen reunidas como un acercamiento vívido y apasionado a la ciudad de ael Montevideo, entre los años 1964 y 1968. Enrique Ricardo Garet suma en ellas sus condiciones de poeta, de estudioso y de enamorado de la ciudad e lo vio nacer. Estampas de Montevideo, calles, plazas, monumentos, historia viva que enseña a mirar de forma ennoblecedora la ciudad que habitamos”.