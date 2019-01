Dio a conocer los resultados de su trabajo el Jurado que actuó en la cuarta edición del festival de fantasía y terror, Nox Film Fest, evento que desde el 9 al 12 de este mes se desarrolló tanto en el Ateneo (dadas las inclemencias del tiempo) como en el Parque Solari (su ámbito natural). El jurado estuvo conformado por Valentina Lellin, Lucio A. Rojas y Rodofo Santullo, y los premios otorgados fueron los siguientes:

Mejor largometraje: “Punto muerto”, de Daniel de la Vega; Mejor cortometraje: “Cerdita”, de Carlota Martínez; Mejor cortometraje fantástico: “Le Blizzard”, de Álvaro Rodríguez; Mejor cortometraje iberoamericano: “La peste”, de Guillermo Carbonell; Mejor cortometraje uruguayo: “Abendlied”, de Jorge Menoni; Mejor actriz de largometraje: Mirta Wons (“Pendeja, payasa y gorda”); Mejor actor de largometraje: Germán De Silva (“No sabés con quién estás hablando”); Mejor actor de cortometraje: Iñake Irastorza (“Antxni”); Mejor música para película: Luciano Onetti (“Abrakadabra”); Premio Especial Mujeres del Terror: Beatriz Olcina (“Sigue contando”).

Vale recordar que la Dirección general del evento es del mexicano, radicado en Salto desde hace ya varios años, Salomón Reyes.

1989 – 17 de enero – 2019

Alfredo Zitarrosa moría un día como hoy, hace 30 años

La muerte vino por Alfredo un 17 de enero, como hoy, de hace 30 años. A poco estaba de cumplir 53 años cuando la muerte vino por él.

“Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa… Hoy por la tarde anduvo, entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco… Hoy anduvo la muerte entre mis libros buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio, asesinados, tallados en el alma… Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la Onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su Berreta, su Baldomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay batllista, a Arístides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables… Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión…”. Pero cabe preguntarse si realmente lo encontró, si halló la verdadera sustancia de vida que tenía él, porque sucede que a cada momento, más allá de los años transcurridos, alguien dice unos versos suyos, ensaya algunos de sus acordes o tararea No te olvides del pago…es decir, Alfredo Zitarrosa sigue estando. Claro, la muerte no lo encontró.

“…no halló nada… No pudo hallar a Batlle, ni a mi padre ni a mi madre, ni a Marx, ni a Arístides, ni a Lenin, ni al Príncipe Kropotkin, ni al Uruguay ni a nadie. Ni a los muertos Fernández más recientes… A mí tampoco me encontró… Yo había tomado un ómnibus al Cerro e iba sentado al lado de la vida…”. Y está, sobre todo, en el recuerdo y el afecto de este país.

Falleció el escritor Saúl Ibargoyen

El pasado miércoles 9 falleció en Ciudad de México, donde residía desde 1976, el escritor uruguayo Saúl Ibargoyen. Periodista, poeta, narrador y ensayista. Dirigió el sello y revista Aquí Poesía (Montevideo); fue Jefe de Redacción y Subdirector de la revista Plural (2da. época, México). Colaborador de El entrevero, Archipiélago, Tinta seca, Casa de las Américas, Excélsior, Plural, entre otras publicaciones. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, ruso, bielorruso, portugués, árabe y esloveno. Premio Nacional de Poesía “Carlos Pellicer” 2002. Premio Nacional XXXIV Juegos Flores de San Juan del Río, Querétaro, 2004. Entre los premios más importantes recibidos en Uruguay cabe destacar los otorgados por el Ministerio de Educación y Cultura. Miembro de la Academia de las Letras de Uruguay desde 2008.

Sus principales poemarios son “El pájaro en el pantano” (1954), “Palabra por palabra” (1969), “Exilios” (1978), “Basura y más poemas” (1991) y “El escriba de pie” (2002). Había nacido en Montevideo el 26 de marzo de 1930.