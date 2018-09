Desde Entre Ríos, Argentina

Desde Entre Ríos, Argentina, llega a la sede Salto, Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República la obra teatral “La razón blindada”. La función está prevista para el próximo sábado 29 de setiembre a las 20 horas en el Aula Magna de la sede universitaria y es coordinada por el programa de actividades culturales de la sede. Entradas gratuitas.

El elenco está conformado por Darío Ocaranza y Juan Gibert, del Grupo Teloneros de Entre Ríos. El espectáculo basado en una obra de Arístides Vargas, ha recibido varios premios, entre ellos “Mención como mejor trabajo actoral en dúo”- 10ª Fiesta de Teatro Internacional de Crespo, Mención Mejor laboral actoral a Juan Gibert en la Fiesta Provincial de Teatro 2015, entre otras.

“La Razón Blindada”

Dos presos de una cárcel se reúnen todos los domingos para representar una historia. No la recuerdan literal, así que la van reinventando por el camino. Representar como una manera de resistir, como liberación. Representan “Don Quijote” pero, como no lo recuerdan lo inventan, improvisan, rellenan y juegan. Representar, no porque sea culto, no porque esté de moda, sino porque se va la vida en ello. Representar, porque en el teatro el mundo puede corregirse, transformarse, reescribirse, ser objeto de risa.

Una olla se convierte en casco, un fideo en lanza, un plato en armadura. Un trapo en Molinos de viento…

Representar, no porque se puede, sino porque le da al cuerpo la posibilidad de ser muchos cuerpos. Representar porque se va la vida en ello…

Las cárceles están permanentemente al acecho, en la cabeza, en la cotidianeidad. Las rejas siguen ahí. No las vemos, pero están ahí. Todo el tiempo,

Pero el hombre por naturaleza persigue el deseo de libertad, una libertad profunda, en donde podemos decidir de qué manera salvarnos.

Una obra que habla de un pasado reciente, un pasado que aún nos duele y compromete y que esperemos que nunca se vuelva a repetir, una obra inspirada en un hecho real que nos habla del dolor, de la injusticia y de como siempre hay personas que desde las circunstancias más extremas encuentran salidas que nos dignifican en nuestra humanidad.

ELENCO: Juan Gibert y Darío Ocaranza.

SONIDO E ILUMINACIÓN: Romina Perrón y Silvia Gibert.

ASISTENTE DIRECCIÓN: Eduardo Velázquez.

DIRECCIÓN: Teloneros

Inicio jueves 27 de setiembre Ciclo de Música de la sede Salto UdelaR

El jueves 27 de setiembre próximo a las 20 horas, comienza un nuevo Ciclo de Músicos salteños, en la sede Salto, Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República.

Ese día se estará presentando el cantautor Mario Castro, quien recientemente lanzara su primer disco solista “Vestido Nuevo”.

La continuidad del Ciclo que se extenderá por el mes de octubre incluye la presentación además de Charles Prates, Gary Etchegaray y el grupo La Tambora.

El Ciclo tendrá lugar al aire libre, en el patio interno de la sede universitaria, organizado por el programa de actividades culturales de la sede, contando con el apoyo de La Cantina y Sabarros Sonido. Todo el Ciclo es abierto a todo público y se realiza con entradas gratuitas.

Mario Castro es un conocido músico compositor salteño de amplia trayectoria. Ha integrado diferentes bandas como Chantimplón, Guayabo al 15, Charles y los Ramones, y ha integrado diferentes murgas locales y la cuerda de tambores de Tunguelé.

Este año tras ganar un proyecto de Fondos Concursables Regionales para la Cultura del MEC, grabó y editó su disco “Vestido Nuevo”, que fuera presentado el sábado 11 de agosto en el Teatro Larrañaga.

El trabajo reúne una serie de canciones en ritmos que recorren el rock, candombe y pop, entre otros estilos.