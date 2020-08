Con prólogo del salteño Leonardo Garet

Otro resplandor», así se titula el libro de poemas que acaba de publicar el académico Ricardo Pallares y que gentilmente nos hiciera llegar días pasados. Nacido el 30 de octubre de 1941, Pallares es un destacado y reconocido docente, conferencista y escritor, miembro además de la Academia Nacional de Letras del Uruguay.

Pero ha tenido siempre un especial vínculo con nuestra ciudad, a la que ha llegado en reiteradas ocasiones para participar de eventos literarios. Entre ellos recordamos la presentación de dos tomos de la Colección Escritores Salteños (una en el Chalet Las Nubes y otra en la Intendencia) y una brillante disertación sobre Shakespeare en el Anglo. «Otro resplandor» contiene prólogo del salteño -también académico-

Leonardo Garet; es el siguiente:

OTRO RESPLANDOR

No de catorce versos sino de catorce poemas se compone Otro resplandor. Pero tiene el rigor del soneto porque enmarca con equilibrio la situación personal en la del género humano y porque se afinca en el presente mirando la historia. Otro resplandor trae reflejos, instantes, perplejidades y suposiciones sugeridos por la pandemia que está azotando el siglo XXI. Un personaje con nombre propio es el encargado de proclamar mejor que toda estadística o abstracción la magnitud del cambio que se está procesando:

por la ventana puedo ver gaviotas

desordenadas que van tierra adentro

dice Don Manuel que no es un desorden

tampoco una casual incertidumbre

por tormenta o apareo (poema 2)

En el medio del cataclismo que somete y arrodilla a la humanidad, Ricardo Pallares eleva su verso con la visión de quien ha sufrido y pensado el dolor y sus consecuencias pero de pie, erguido en sus certezas. Nada se termina; se reconoce «Otro resplandor». El hombre, el cosmos se reacomoda. Las veletas no encuentran los vientos; cambiará el ser humano: «no sabemos quién nacerá en nosotros» pero la poesía puede sobrevolar mirando más lo que nace que lo que muere, sintiendo la incertidumbre como un acontecer mirado con perspectiva cósmica y milenaria. Sin concesiones, sin ingenuidades:

todo seguirá igual

el río Hudson

los lodos marrones en este charco

el tráfico negro de las patentes (poema 13)

Cada nuevo libro de un autor es de alguna manera una culminación. Otro resplandor es hasta ahora el punto cenital de este poeta de trayectoria intensa y apasionada.

Leonardo Garet. La Casa del Río, Salto, 9 de agosto de 2020.

POEMA 1

Poco a poco nace otro resplandor

cierto centro de sol está naciendo

con suaves movimientos del encanto

que se palpa con húmeda tersura

como gramíneas nuevas en los cielos

y amores por centenas en las nubes

está y nace nuevo centro de sol

un sol que es nuevo está naciendo y aún

no sabemos quién nacerá en nosotros

y si acepta que sea otro universo

que otra sea la voz en lo inaudible

y diferente el peso de las cosas

mientras nace otro centro de sol

hay esqueletos de azúcar y nuez

reinos invisibles

nuevas abejas

misterios disueltos en el rocío

pasos de este presente que se clavan

como lo eterno en un gel permanente

sin que haya una sola prueba consentida

ni conjurados en foro extranjero

ni estadísticas de amor dolorido

o de olas contra sola cordillera

poco a poco nace otro resplandor

está y nace nuevo centro del sol

con ausencia de líderes y cristos

con pocos rumbos ciertos y caminos

está ausente un andar y su destino

comprenderemos al empezar con él.