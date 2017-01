París, 13 ene (EFE).- El cineasta argentino Pablo Trapero lanzó hoy la VII edición del festival de cine francés por internet MyFrenchFilmFestival, cuyo Jurado de Cineastas preside este año.

Una decena de largometrajes y cortometrajes de los géneros más variados, subtitulados en diez idiomas, compiten por el premio que otorgará el equipo que preside Trapero (San Justo, 1971) y por los que decidirán el público y la prensa internacional.

Con el objetivo de mostrar lo mejor de la más reciente producción cinematográfica nacional, este certamen, que en 2017 contabilizó más de 6,5 millones de proyecciones visionadas en 206 países, presentará además nueve cintas fuera de la sección competitiva.

América Latina, Rusia, India y África son las principales regiones del globo donde los internautas tendrán acceso gratuito para ver todas las películas, mientras que en el resto la gratuidad solo concierne a los cortometrajes.

La vida de las mujeres, el paso de la infancia a la edad adulta y la existencia de personajes inquietantes, el amor y la amistad, la familia y una sección nocturna que promete ser sulfurosa y humorística componen los seis ejes temáticos de la temporada 2017.

Con Trapero, considerado también en Francia como uno de los más creativos e internacionales realizadores latinoamericanos, debatirán sus colegas Rebecca Zlotowski, Bertrand Bonello, Fabrice Du Welz y Shlomi Elkabetz.

A su paso por París para presidir la velada inaugural, el director de «El clan», éxito que le dio en 2015 un absoluto reconocimiento nacional e internacional, celebró en declaraciones a Efe haber podido darse el lujo de ver tantas películas.

«Que me inviten a ser jurado y que yo pueda aceptar es el mejor regalo que me pueden hacer.

Me pone en situación como cuando era estudiante de cine e iba los festivales a ver películas», comenta el autor de «Elefante blanco» (2012), que lamenta no tener tiempo de ver cine en los festivales donde va a promover sus propias obras.

«Conocía este festival pero no lo había practicado. Me parece super original, un certamen que permite al público elegir una película desde su casa, verla y dejarse conmover por lo que cuenta, pues a veces es muy difícil ir a un festival o al cine», estima el director, que ultima en estos momentos su primer filme en inglés. Según confirma a Efe, su debut en Hollywood será con «Thin Skinned Animal», adaptación de la novela policiaca «Death of a Thin-Skinned Animal», escrita en 1976 por Patrick Alexander, y rodará sus exteriores principalmente en Berlín, aunque también servirán de telón de fondo países como Afganistán y Kirguizistán.