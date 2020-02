Micro Jardines Tácticos es un concurso internacional de arquitectura, arte, diseño, y paisaje promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Intendencia Departamental de Rio Negro en el contexto del Paisaje Industrial Fray Bentos, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2015.

El objetivo del concurso Micro Jardines Tácticos es dinamizar un espacio abierto dentro del núcleo fabril del Exfrigorífico Anglo, potenciando su valor histórico, cultural y turístico. La premisa que funda esta iniciativa es el deseo de complementar el proceso de recuperación y valorización del Paisaje Industrial Fray Bentos con una instalación que pueda catalizar las actividades y emociones de los residentes de Fray Bentos así como también de los visitantes.

El Paisaje Industrial Fray Bentos es un complejo industrial-residencial que tiene su origen en 1863 como Fray Bentos Giebert et Compagnie. A partir de 1865 pasa a denominarse Liebig’s Extract of Meat Company (LEMCO) especializándose en la producción y exportación de productos cárnicos. Durante más de un siglo la fábrica, que en 1924 cambió su denominación a Frigoríco Anglo del Uruguay, ha representado uno de los máximos exponentes en la producción cárnica uruguaya y d el mundo innovando tanto en la producción como en la comercialización de los productos. Durante 116 años, la “gran cocina del mundo” exportó a los cinco continentes, hasta su cierre definitivo en el año 1979. En el año 1987 el complejo se declara Monumento Histórico Nacional, la máxima categoría de protección de un bien a nivel nacional que existe en Uruguay, comenzando así un proceso de recuperación y puesta en valor del área que ha permitido al complejo del Exfrigorifico Anglo ser inscripto en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO en 2015.

En el proceso de conservación y puesta en valor se han realizado intervenciones como la creación de un centro de Visitantes en la antigua carnicería, la recuperación total del conjunto de viviendas “la Isla” donde hoy se encuentran el Centro Regional Norte (CENUR) de la UdelaR, el Centro de Artesanos y un emprendimiento de Cafetería, la instalación de una sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) por donde circulan a diario unos 450 estudiantes y docentes, entre otros, siendo respetuosos de los atributos portadores del Valor Universal Excepcional del bien, y promoviendo un desarrollo socioeconómico y turístico cultural sostenible. La restauración de los edicios patrimoniales es un proceso que se continuará desarrollando a lo largo de las próximas décadas, y que sin duda puede beneciar de ideas creativas, multifacéticas, y reversibles capaces de sugerir – por medio de una intervención puntual – nuevas maneras de vivir el paisaje fluvial y el patrimonio histórico.

Se invita a arquitectos, diseñadores, paisajistas, artesanos, ciudadanos, empresarios, etc. a proponer una instalación para uno de los espacios centrales del complejo industrial, atrás de la sede de la universidad y a pasos del Rio Uruguay; una intervención táctica y liviana que pueda transformarse en un lugar de encuentro, descanso, contemplación, recreo, para los residentes y visitantes de Fray Bentos.

Requisitos

El concurso está abierto a arquitectos, diseñadores, paisajistas, artesanos, ciudadanos, empresarios, etc. que puedan demostrar la efectiva realización de la intervención y su mantenimiento en el tiempo. El equipo ganador será encargado de desarrollar y construir la intervención en los términos establecidos por el concurso.

Premio

1er. premio 5,000 USD

El ganador del primer premio será encargado de realizar el proyecto, obteniendo además un monto de 5,000 USD para materiales y 2,000 USD para gastos de viaje. Se atribuirá también un premio para el mejor equipo de estudiantes y menciones honoríficas atribuidas por el jurado.

Jurado

Guillermo Levratto. Arquitecto y gestor sito patrimonial

Edgardo Canepa. Artista local

Verónica Adler. Especialista Banco Interamericano de Desarrollo

Fernando Cuenin. Jefe de Operaciones Banco Interamericano de Desarrollo

Calendario

f& 24 de enero de 2020. Lanzamiento de concurso.

f& 21 de febrero de 2020. Último día para enviar preguntas.

f& 2 de marzo de 2020. Entrega de propuestas.

f& 16 de marzo de 2020. Resultados.

f& 6-10 de abril de 2020. Reconocimiento e instalación.

Organizadores: Intendencia de Río Negro • Paisaje Industrial Fray Bentos • Banco Interamericano de Desarrollo

