Hoy por: Jorge Pignataro

El viernes último se conmemoró otro Día Mundial del Teatro.

Este año fue especial, dado que siempre se celebra con importantes puestas en escena en los más variados escenarios del mundo, también de nuestro país y Salto particularmente nunca es la excepción.

Pero el aislamiento al que el Coronavirus viene empujando a cada miembro de la sociedad, ha hecho que todo ese habitual despliegue no haya sido posible en este 2020.

Recordemos igualmente que el Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.

De Federico García Lorca:

Lo dijo en una charla sobre teatro: «…El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo…».

Las obras más representadas

En este marco del Día Mundial del Teatro, viene bien actualizar cuáles han sido algunas de las obras teatrales más emblemáticas y que han acaparado más espectadores en todo el mundo. Entre ellas se destacan:

Romeo y Julieta, de Williams Shakespeare

La Celestina, de Fernando de Rojas

La Divina Comedia (adaptación), de Dante Alighieri

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla

Hamlet, de Williams Shakespeare

Fuente Ovejuna, de Lope de Vega

Sueño de una Noche de Verano, de Williams Shakespeare

La Vida es Sueño, de Calderón de la Barca

La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca

El quehacer teatral en Salto

(Fragmento de un artículo más extenso, titulado «Breve y sintética historia del teatro en Salto», escrito por Oscar Bibbó e incluido en el libro «Literatura de Salto», de Leonardo Garet, 1990).

«Tenemos como punto destacable y como inicio la creación en el año 1947 del conjunto Decir, elenco salteño que en un principio es oficial, ya que surge de los cursos de arte dramático que dictaba en el Liceo Nocturno, la profesora y directora teatral, Nidia Arenas, y que luego se consolida como grupo independiente. Este grupo logró permanecer en actividad aproximadamente 20 años, y contó entre sus numerosos integrantes con la destacada poetisa Marosa di Giorgio. Entre sus recordadas escenificaciones se cuentan: Ida y vuelta, de Mario Benedetti; Barranca abajo, de Florencio Sánchez y Espectros, de Ibsen.

Paralelamente en la década del 50, surge un elenco independiente llamado Pigmalión que llegó a ser también durante ese período uno de los animadores más importantes y que era dirigido en un principio por Leonardo Astiazarán y posteriormente por Ethel Núñez y cuyas obras más representativas puestas en escena fueron La Zapatera Prodigiosa de García Lorca; La Dama del Alba, de Casona; Los árboles mueren de pie también de Casona y Casa de muñecas, de Ibsen. También surgió otro elenco llamado Grupo Maya que se destacó con una obra de autor inglés titulada Ha entrado una mujer, grupo compuesto por importantes y destacados cultores del quehacer literario salteño. La década del 60, encuentra a la actividad teatral salteña en su máximo esplendor, donde permanentemente se sucedían estrenos de los 4 o 5 grupos existentes en ese momento. El Conjunto Decir siempre bajo la dirección de una de las pioneras del teatro salteño: Nidia Arenas; Club de Teatro Salto con direcciones de Berta Silva de Silva, Elena Rodríguez Musmanno y Juan Carlos Pirotto; Ciudad de Salto con la dirección de Arturo Fontalba y Berta Rodríguez; Compañía Salteña de Comedias cuyo director era José Compte y finalmente, otro grupo de Liceo Nocturno, eran los animadores destacados de ese período. A título de ejemplo, digamos, que en el año 1960, se ofrecieron los siguientes espectáculos: Catalina no me llores (Conjunto Decir), El Puente (Conjunto Decir), Nuestros hijos (Ciudad de Salto), Té y Simpatía (Club de Teatro), Parrillada (Conjunto Decir), El desalojo (Conjunto Decir), Los maridos engañan de 7 a 9 (Grupo del Liceo Nocturno), Panorama desde el Puente (Compañía Salteña de Comedias). Posteriormente, ya a fines de la década comienza a decrecer la efervescencia teatral de principios de la misma y debe destacarse por su regularidad en este período, además del conjunto Decir, al elenco de Club de Teatro Salto que realizó puestas en escena muy importantes como por ejemplo Ha llegado un inspector , de Prietsley, Una ardiente noche de verano, de Ted Willis, Esquina Peligrosa, de Prietsley, Lo que no fue, de Coward, Don Juan 38, de Enrique Amorim, La piel de los otros, de Juan Carlos Legido, Una mosca contra el muro, de Carlos Seoane y La zorra y las uvas, de Figueiredo, entre otros».