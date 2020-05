No es salteño pero vive en Salto. Se llama Erick Martínez. Venezolano (San Cristóbal, Estado Táchira). Se tituló como Médico en la Universidad de Los Andes (ULA), Ciudad de Mérida. Se ha visto atraído desde muy temprana edad por la literatura y las letras en general.

Al llegar a Mérida incursionó en los Talleres de Creación Literaria de la ULA, moderado por la poetisa María Isabel Novillo, quien gestó un precedente y dejó huella indeleble en su proceso de iniciación literaria.

Formó parte de la agrupación Cultural de Extensión Universitaria ULARTE, donde contribuyó con la promoción y difusión de la cultura en todas sus expresiones. Co-Fundador de la Peña Literaria Manuel Felipe Rugeles del Museo de Artes Visuales y del Espacio de San Cristóbal. Co-Fundador y moderador del Cine Foro TABOGA.

Cursó estudios internacionales en Cuba, donde formó parte de la Cátedra Martiana de Literatura de la Universidad Victoria de Girón (La Habana), y en varios países como parte de los cursos de Defensores de Derechos Humanos impartidos por la UNESCO, el British Council, la Comunidad Europea, The Norwegian Refugee Council (NCR), Il Comitatto Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), la Universidad Católica del Táchira, la Universidad del Táchira (UNT), y la ULA.

Actualmente, en Salto se siente «agradecido infinitamente por la buena acogida y oportunidad que me han brindado».

Cuenta con varios poemarios y cuentos inéditos de su autoría.

CARRUSEL DE PAJARITAS

Carrusel de pajaritas

que revolotean

livianas

cantos de la luz

sube y baja de

espuma

feliz bamboleo

del que al sol saluda

sonriendo a las azucaradas nubes

y el botecito

intrépidoraudo

surca sonrisas alzadas

en la bailarina mar.

TRISTE MUY TRISTE

Nuestra señora de París

se desprende en llanto

de sus finos ropajes

sus amados terciopelos

sus elaboradas

filigranas de luz

ensortijadas a los cielos

Viene con su pileta en la mano

a ofrecernos aún amorosa

el agua que bendice

ese copón que ya

no solo el tiempo

devasta

y redime y ofrenda

entre sus dedos descarnados

y temblorosos

entre sus quemados rescoldos

para erguida y tiznada

aún levantarse

cubierta de hollín y pavesa

del ignorado hijo

aquel con las pieles de ébano y oro

y el león rugiendo

en sus pechos

Dorados

con la noche

guardada en su tez

los primeros hijos de Eva

los de los desalmados grilletes

hambrientos

de tobillos carmesí

los del resplandor oscuro

los fieles

los del vasallaje del Sol

Nobles los que más

ignorados

en su sed insaciable

como testimonio

vienen

a iluminarnos

ahora la calcinada

memoria.

EN LA SENDA DE LOS LOTOS

En la senda de los Lotos

y la ruta de la seda

marchan altivos

los Dorados

ataviados con Yelmos relucientes

Van marchando

un octubre

de cerezo sin flor

rumbo al poniente

rumbo a las tierras yermas

del río rojo

de la temible Áspid

rumbo a las praderas

de cúrcuma y azafrán

praderas del papiro y el lino inmaculado

donde se enaltece

con hisopos de algodón purísimo!

allí donde

Mintaka Alnitak y Alnilam

erigen sus palacios y elevan sus portales

Reyes quienes

pergamino en mano

lacre en mano

conjuran soles

y astros negros

descubren águilas

de la noche

y en medio

de la tierra negra

desentierran escarabajos de jade

y copones que antes de plomo

se tornan súbitos resplandecientes de oro

y así reverentes

bajo la sombra de las pirámides

beben beben

el agua de Vida

sobre la que se posa el Sol

para coronarles

reyes magos

resplandecientes

y eternos.