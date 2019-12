El pasado lunes, esta página exhibió poemas del libro «Poesías al Viento», publicado en 2006 por la Asociación Literaria Perfiles de Salto y que reúne a varios autores contemporáneos. El mismo fue prologado por el escribano Enrique Cesio, que en una pasaje reflexiona: “Todo esto, es además, una clara demostración de lo que puede la libertad creativa, ejercicio preferente para la defensa de los derechos humanos y la vía abierta del entendimiento universal. Trabajo de hombres y mujeres que no aspiran a otra cosa que ser ellos mismos y decírselo con ternura a los semejantes. En resumen, una reivindicación del Verbo”.

POR LA VIDA VOY

Por la vida voy sembrando y cosechando

como el labriego lo hace con su tierra.

Sólo que mi siembra es de bondad y amor

mientras otros siembren el dolor y guerra.

Por la vida voy y continúo la marcha

por derroteros que Dios me ha impuesto

para lograr semillas de ese Bien Divino,

para cosechar la vida con el alma abierta.

Quiero, al llegar al fin de la jornada,

haber podido realizar mis sueños,

logrado suavizar los males

y sentirme de este mundo dueño.

José Mandarano

A TI MUJER

A ti mujer que caminas

En un mundo delirante

No tienes paz ni un instante

Vives el infierno del Dante

A ti mujer que duermes

Y despierta sigues dormida

Y maldiciendo cada día

Viene la noche y la huida…

Mujer! Deténte un momento!

No camines sobre minas

Que te hieren y lastiman

Reflexiona y ve a tu encuentro…

A ti mujer herida

A ti mujer golpeada

A ti mujer sufrida

A ti mujer alejada…

¡No te quedes en silencio!

No! A la mirada ausente

No! Al rictus de amargura

No! A la postura tiesa

Grita, llora y maldice

Mirada fuerte y penetrante

Postura erguida y desafiante

Sonrisa al fin que bendice…

Beatriz Albín

LAS ALAS DEL ALMA

Las vicisitudes de la vida

Esconden un mar de misterios,

Con las alas del alma

Podemos descifrarlos

para no sucumbir en los brazos de Morfeo.

rompamos las cadenas del letargo

un flamante amanecer a nuestra vista

se abre de par en par.

Con las alas del alma

recorramos nuevos senderos

escalando imaginarias cumbres

en pos de un ideal.

Es la hora, es el momento

de abandonar viejos miedos y temores,

sin vacilaciones,

sin complejos, sin ira,

con las alas del alma, del corcel, del Pegaso

de nuestras ilusiones.

Echarnos a volar con hidalguía,

como golondrinas que ansían la primavera,

como mariposas que liban el dulce néctar de las flores,

que nos impulsan a continuar sin detenernos,

a descubrir otros mundos aún por conquistar.

Nuestros sueños llevan dentro de sí preciados dones,

lo que cada uno de nosotros anhela alcanzar,

tengamos fe, no desmayemos,

con las alas del alma y la invocación al creador,

¡adelante! ¡algún día se cumplirán!

Fabricio Chiappini

PRIMAVERA

Tu boca exhala cálidas jornadas

tus manos de viento

agitan al tedio

y a la amargura

convirtiendo todo en alegría

tus cabellos de arco iris

se enredan en árboles y flores

tu piel tapiza de rocío

plazas y jardines

derraman lágrimas dulces

tus ojos de nube

y nutres de esperanza

la cansada tierra.

En mi loca carrera hacia el vacío

contemplo el milagro

al menos por un segundo

y vuelvo a la rutina pensando:

“Suerte que siempre es primavera

en algún lugar del mundo”.

Marcelo Silveira