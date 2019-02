Lo que sigue es una pequeñísima muestra de poemas de autores salteños que en los últimos meses han sido incluidos en publicaciones extranjeras. Son publicaciones, como la revista Ámsterdam Sur (de la que hemos extraído algo de lo que hoy presentamos), que contribuyen al conocimiento y la difusión de autores y obras que de otra forma difícilmente pudieran “expandirse” más allá del país o la región. Vale puntualizar que entre los autores que seleccionamos hoy, a excepción de Alberto Prósper (fallecido, muy joven, hace casi dos años), el resto aún vive; y que a excepción de Germán Milich (radicado en Brasil), los demás viven en nuestro país. Al leerlos, se aprecia que Salto (ya sea como protagonista o como “telón de fondo”) no aparece. Una forma quizás de ganar universalidad. La poesía, en definitiva, como idioma universal que es, siempre borra las líneas de la geografía. Sin embargo, y dicho como mera curiosidad (no como crítica), es bueno pensar en la observación que días pasados nos transmitía el profesor salteño (radicado en Montevideo) Juan Carlos Albarado, quien nos hacía notar que la “ausencia” de Salto en los textos es algo que: “…me llama mucho la atención y que noté hace un par de años como característica quizás de la mayoría de los escritores salteños…”. Para Albarado, “esa presencia (que no se está dando) me parece muy importante pues ¿de qué otra forma se construye una idea de ciudad sino a través de lo que se dice de ella?”.

SIN NADIE

(de: Carmen Isabel Molinas Bonilla)

Vengo desorientada,

clavo mis tacos en las veredas pálidas,

esquivo pozos donde podría quedarme

y decidirme a no regresar nunca.

Un revuelo de cintas anuncia el mediodía

y el sol esquiva nubes para brindar sus flechas.

Estoy como soñando, camino entre paredes

con las puertas abiertas y ventanas oblicuas.

Me miran desde lejos, me observan desde cerca

y yo no me acostumbro a renegar con ellas.

Estas horas del medio,

que devoran mi sombra,

aumentan mi añoranza de tener compañía.

ECLIPSE

(de: Germán Milich Escanellas)

Ayer hubo en el cielo

un des alineamiento

de dos estrellas

que se gravitaban.

Testigos afirman

que a todos los astrónomos

les corrió un aire frío

por la espalda.

Según observaciones

una de las estrellas

parecía decir

mi urgencia

es olvidarla.

La estela de los astros

al contacto con la tierra

provocó tormentas;

en algunas localidades

hubo precipitaciones

y sólo unas pocas mariposas

se murieron de pena.

La luna,

bueno, la luna

mejor ni la mencionemos;

continúa mirándonos

desde el fondo del olvido

sabe que somos hechos

de paraísos perdidos.

CAMBIO DE AIRE

(de: Daniel Abelenda Bonnet)

Este poema, botella al mar,

no podrá, lo sabemos,

alterar nuestras vidas:

dos cursos inciertos

navegando en un mar agitado.

Este poema, acaso,

sólo pueda cambiar

el aire a tu alrededor,

darle sentido a tu sonrisa

-cuando cueste ya sonreír-

y el mundo empiece

a perder su magia.

LIBRETA DE APUNTES III

(de: Alberto Prósper)

Mis libros no están aquí

y mi memoria los desdibuja

Podría ir hasta ellos pero el depósito

ahora es un taller y las manos que trabajan en un invento

no me pertenecen

Sigo comprando libros a algunos los leo como a los horóscopos

hechos por un conocedor de los diarios que los va cambiando

con las estaciones, los meses y los años

día a día

diciendo lo mismo