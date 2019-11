Debemos confesar, ante todo, que no es nuestra la idea. La escuchamos alguna vez y, sinceramente, no recordamos de parte de quién. Nos referimos a la idea de crear en nuestra ciudad un “Museo del Transporte”.

¿No sería bueno exhibir allí el primer automóvil que tuvimos? Lo manejaba Garrasino. ¿Se conservará? No lo sabemos, pero si no, algún otro de esa época habrá. Locomotora ya tenem os: La Criollo. ¿Y si le agregamos alguno de los primeros ómnibus?, como aquellos de Francisco Lombardo, que venían de Corralito. También podría incluirse la primera moto, o alguna de las primeras; la primera bicicleta o alguna de las primeras.

No nos olvidemos del transporte aéreo: ¿será tan difícil conseguir un avión o helicóptero de los primeros que hubo en nuestra ciudad? Ni del transporte fluvial: qué bueno incorporar alguna de las primeras lanchas, así como otro tipo de embarcaciones. ¿Y si le agregamos alguno de los primeros taxímetros? Los que tenían fichero a manija, como los de Silvestre, que vivía en Rivera al 1700 y tenía dos Ford A.

Principio tienen las cosas. Hay que animarse. Espacios hay. ¿Voluntad?: creemos que sí. ¿Presupuesto para su instalación, mantenimiento, pago a funcionarios, etc?: lo dudamos. Pero, de que la idea es buena, de eso sí no tenemos dudas.