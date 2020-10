En el contexto de la Cruzada Libertadora, la batalla de Sarandí implicó el enfrentamiento entre tropas del Imperio del Brasil y las milicias independentistas orientales, quienes salieron victoriosas el 12 de octubre de 1825. El acto, realizado en la plaza Gallinal de Sarandí Grande, en Florida, contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, cerró la oratoria en representación del Poder Ejecutivo.

También hicieron uso de la palabra, el secretario general de la Intendencia de Florida, Álvaro Riva, y el alcalde de Sarandí Grande, Roger Morán. Asistieron, además, la intendenta de Florida, Andrea Brugman, y autoridades de los Gobiernos nacional y departamental. En su oratoria, Paganini destacó el profundo compromiso de los uruguayos y cómo el uso de la libertad responsable logró encauzar a Uruguay en una nueva normalidad para hacer frente a la pandemia con muy buenos resultados. Recordó la importancia del triunfo de la batalla de Sarandí en el camino a la independencia uruguaya. “Aquel 12 de octubre no existió el miedo al cambio”, expresó.

El ministro manifestó que una nación se construye en base a su memoria y a la reproducción de tradiciones que brindan un sentido muy particular de identidad y cultura. “Los orientales tenemos muy integrada la rebeldía de la Cruzada Libertadora y sabemos trabajar en equipo cuando la necesidad toca a la puerta, como ahora”, indicó.

Añadió que Uruguay tiene grandes emprendedores y que se debe trabajar como nación para crecer y desarrollarse sin perder la identidad, aprovechando las oportunidades. “De ese legado de nuestros fundadores es que tenemos que rescatar la capacidad de asumir riesgos y de cambiar para lograr mejores resultados”, señaló.

“En este momento tan particular en el mundo, todos nos reconocen por cómo hemos gestionado una situación compleja con éxito y eso nos abre muchas oportunidades y tenemos que aprovecharlo”, sostuvo.

En ese sentido, es fundamental, según Paganini, ser capaces de producir para el mundo sin resistencias al cambio, superando obstáculos, innovando, aplicando tecnología y adecuando las formas de trabajo a los tiempos que corren, lo que implica sacrificar algunas seguridades para lograr el desarrollo. “Debemos lograr un Estado que sea siempre impulsor y que no ponga obstáculos al desarrollo, y en esa dirección vamos”, reflexionó.

Al finalizar el acto, el presidente y la vicepresidenta de la República colocaron una ofrenda floral al pie del monumento a la batalla de Sarandí, ubicado en la plaza Gallinal.