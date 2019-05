El Poder Ejecutivo ha prohibido fumar o simular fumar durante una obra de teatro, por considerar que se trata de algo que promueve el tabaquismo.

La medida ha provocado un malestar generalizado en el ambiente teatral, incluso algunas personas vinculadas a esta actividad artística han manifestado sentirse «indignadas» por lo que consideran «un abuso».

EL PUEBLO procuró sobre el tema la opinión de Óscar Bibbó, un director salteño con varias décadas en la actividad.

«Yo estoy totalmente en contra de que se fume dentro de un teatro o de otro espacio cerrado, además es un peligro fumar dentro de un teatro que se puede prender fuego en cualquier momento por toda la madera y telones que hay», expresó.

Sin embargo, respecto a que la medida también prohíbe la simulación de fumar, dijo que «hay obras que no hay más remedio, están marcadas así, a veces porque se desarrollan en otra época en la que fumaban en espacios cerrados; entonces si aparece una persona fumando pero por supuesto sin prender el cigarro, me parece que no afectaría para nada».

Por eso, «en ese caso sería una censura a la obra de teatro, me parece incorrecto por la época en que se escribe cada obra que no se le permita simular que está fumando».