Hoy por: Jorge Pignataro

Felizmente sus canciones, como el buen arte, el auténtico, no morirán. Para quienes desde hace muchos años admiramos sus letras y sus acordes, fue un golpe duro enterarnos que ayer falleció Luis Eduardo Aute. Seguramente hay otros que también sentirían el dolor, y seguro van a notar su falta, si supieran que era él quien escribía las letras de tantos y tantos cantantes famosos.

Ayer sábado, a los 76 años, falleció en Madrid este enorme compositor de canciones, además de artista plástico, director de cine, escultor. Con apoyo en materiales extraídos de Infobae y Europa Press, decimos que: Llevaba tiempo alejado de la vida pública y los escenarios, tras sufrir un grave infarto en 2016, que lo mantuvo dos meses en coma. Tras varias estancias en hospitales, entre ellos uno cubano, Aute permanecía en su casa, cuidado por su familia. Fue reconocido como “la voz más emotiva de la España de la Transición, un fabulador fundamental que, en sí mismo, era una fábula: porque el pintor que nunca se imaginó como músico acabó siendo uno de los cantautores más reconocidos y reconocibles de la música popular española, todo un símbolo de las confesiones sentimentales”.

Nacido en Manila (Filipinas) en 1943, regresó con su familia a España en 1954 para instalarse en Madrid. Su padre le regaló su primera guitarra y actuó varias veces en funciones del colegio al mismo tiempo que comenzaba a pintar. De hecho, expuso por primera vez su obra pictórica en 1960, al mismo tiempo que desarrollaba una incipiente carrera musical en grupos diversos como Los Sonor, sin olvidarse nunca tampoco de la escritura y el cine, disciplina en la que también hacía sus primeras intentonas. En los años sesenta vivió el París de la libertad cultural y, tras conocer fortuitamente a Massiel, escribió sus primeras canciones: ‘Don Ramón’, ‘Made in Spain’, ‘Rojo sobre negro’, ‘Aleluya nº1’ y ‘Rosas en el mar’. Varias de ellas las grabó la propia Massiel con gran éxito. Se animó finalmente a grabar sus propias canciones con un single con ‘Made in Spain’ y ‘Don Ramón’ en 1967. Empezaba así una carrera musical con una treintena de discos, siendo el último de ellos ‘El niño que miraba al mar’ en 2012. También escribió guiones, publicó poemarios y revistas, diseñó portadas de discos, compuso bandas sonoras. Abandonó la industria musical decepcionado, pero regresó en los setenta con la condición de tener libertad total. En 1978 grabó ‘Albanta’, disco que incluye su canción más popular, ‘Al alba’, dedicado a las víctimas de los últimos fusilamientos del franquismo pero que no obstante consiguió burlar la censura de la época. Y puso música a la obra teatral ‘Cinco horas con Mario’, basada en la novela de Miguel Delibes. En 1983, en dos funciones, se grabó en el teatro Salamanca de Madrid el disco en directo ‘Entre amigos’, en el que le acompañan Teddy Bautista, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat. Este nuevo trabajo sería Premio Nacional del Disco 1983 del Ministerio de Cultura. Se sucedieron sin descanso los discos y las giras de éxito, no solo por España, sino también por Latinoamérica, tanto en solitario como acompañado por amigos como Silvio Rodríguez. Se sucedieron, igualmente, los poemas, los cuadros y los proyectos audiovisuales. En el año 2000 se publicó ‘¡Mira que eres canalla Aute!’, un disco homenaje en el que versionan sus canciones artistas como Pedro Guerra, Ana Belén y Víctor Manuel, Rosendo, José Mercé, Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, León Gieco o Fito Páez. En 2001, tras cinco años de trabajo, dio a luz su película de larga duración ‘Un perro llamado dolor’. El film se publicó en formato DVD acompañado de un disco con la banda sonora, compuesta por el propio Aute, Silvio Rodríguez, Suso Sáiz y Moraíto Chico. Mientras estaba en permanente actividad creativa, sufrió un infarto en 2016 tras un concierto y acabó entrando en coma. En 2018 tuvo lugar un concierto homenaje en Madrid con Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Massiel, Víctor Manuel, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Luis Pastor o Rosa León. En 2019, al igual que ocurrió en Madrid, se celebró otro concierto de homenaje en Barcelona con, entre otros, Paco Ibáñez, Quico Pi de la Serra, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Sisa, Roger Mas, Los Tambores De Calanda, Estopa, Quique González o Javier Gurruchaga.

Canción de Luis Eduardo Aute

AL ALBA

Si te dijera, amor mío,

Que temo a la madrugada,

no sé qué estrellas son estas

que hieren como amenazas,

ni sé qué sangra la luna

al filo de su guadaña.

Presiento que tras la noche

vendrá la noche más larga,

quiero que no me abandones

amor mío, al alba.

Los hijos que no tuvimos

se esconden en las cloacas,

comen las últimas flores,

parece que adivinaran

que el día que se avecina

viene con hambre atrasada.

Presiento que tras la noche

miles de buitres callados

van extendiendo sus alas,

¿no te destroza, amor mío,

esta silenciosa danza,

maldito baile de muertos,

pólvora de la mañana?