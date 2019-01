Los Reyes Magos”, así la tradición cristiana nombró en el Antiguo Oriente a los sacerdotes eruditos (considerados “magos”) que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, llegaron a homenajearlo, trayéndole regalos de gran valor (sobre todo simbólico) como oro, incienso y mirra.

Melchor, Gaspar y Baltasar son los nombres que aparecen (al menos por primera vez) en el famoso mosaico de San Apollinaire Nuovo (Rávena, siglo VI), en el que se distingue a los tres magos con vestimenta de estilo persa, sus nombres encima y representando distintas edades.

Es recién en el siglo XI que el rey Baltasar aparece con tez negra y los tres reyes pasan a representar, además, las tres razas de la Edad Media (Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos).

Esta página de EL PUEBLO se suma hoy a la festividad de lafecha con un clásico de la poesía popular rioplatense, el poema “Reyes Magos”, escrito por Héctor Gagliardi (Buenos Aires, 1909-1984).

REYES MAGOS

¡Si vos no te portás bien, le digo a los Reyes Magos

que te dejen sin regalo y te quedás sin el tren!…

Es que mi vieja, también, un poco se aprovechaba…

¡porque esa noche llegaban los tres Reyes de Belén!

La carta la había mandado sin faltas de ortografía,

así los Reyes veían de que era un chico aplicado.

Hice todos los mandados, me lavé hasta las orejas,

porque ese día mi vieja me tenía acorralado.

La luna hacía brillar el lustre de mis zapatos… y si ellos fueran chicatos ¿quién les podía avisar?

Por eso al irme a acostar, puse la almohada a los pies

y me acosté del revés para poder vigilar…

¡Cuando más lo precisaba me vengo a quedar dormido!

Me desperté a los maullidos del gato de la encargada…

Ya entraba la madrugada de un radiante seis de Enero,

y un trencito, el más diquero, del umbral me saludaba…

Lo habían dejado de frente ya listo para marchar…

con éI me iba a despertar a mi madre alegremente

¡Qué alegría que uno siente! -explicarlo yo no puedo-

¡unas ganas de ser bueno, de ser bueno hasta la muerte!

Al que dejaron sin nada fue al hijo de la de al lado…

¡Cómo se habrían olvidado! Siempre “Muy bueno» sacaba…

Con nosotros no jugaba porque enseguida tosía,

y los Reyes no sabían que el padre no trabajaba…

Yo comprendí su dolor cuando me vio con el tren:

se acercó a mirarlo bien y después lo acarició….

A mí me daba calor de que me viera jugar y en casa lo invité a entrar y él también se divirtió..·

¡Cuantos Reyes han pasado por la puerta de mi vida.

y a mi alma dolorida cuántas veces la he dejado como un zapato gastado esperando a su Melchor que le dejara el amor para un mundo envenenado!

Esta noche por los cielos llegarán los Reyes Magos;

vendrán trayendo regalos a los chicos que son buenos, pero hay otros pibes buenos en otro lado de la tierra, que por culpa de una guerra.. ¡no han de pasar los camellos!

Señor: yo aprendí a rezar arrodillado con mi vieja;si nunca te fui con quejas hoy me tenés que escuchar:

¿Por qué tienen que pagar esos pibes inocentes, de que en el mundo haya gente que sólo piensa en matar?

Ellos ¿qué saben de guerras?… ¡ellos quieren Reyes Magos!

¡y ellos en vez de regalos tienen un miedo que aterra!

Si vos pararas la guerra, pasarían los camellos.

¡Yo te lo pido por ellos! ¡por los pibes de mi tierra!