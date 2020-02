Es una pena que la música no entre en el papel, porque lo que muestra esta página hoy son letras de canciones, es decir, obras “a medias”, las que para ser contempladas en su totalidad deberían ofrecerse acompañadas de sus respectivos acordes.

Tienen en común que son escritas por gente de Salto y de ahora: Sergio Aguirre, Mario Castro, Charles Prates, Alberto “Negro” Chiriff, Ruben “Papino” Ciocca y Lorenzo Benítez. Todos nacieron y viven en esta tierra, o sólo viven en ella (como Prates, que nació en Artigas).

En el caso de las que han sido grabadas, hemos agregado además (junto al nombre del autor), para de alguna forma acercar la obra completa al lector que desee, el link donde se puede escucharla.

El próximo lunes habrá una segunda parte, con otros compositores.

*MAROSA

Marosa

taconeas por las baldosas

de calle Uruguay

Voluptuosa

con tus blancas piernas sueña

más de un cachafaz

De fuegos

es tu pelo al viento de enero

entre el naranjal

No hay sombrero

que oculte el infierno en celo

de tu flor de azahar

Dejaste el carmín de tus labios

en cada taza de café

que vuelven a pintar las mujeres

que calan mi piel

Marosa

más de una mirada insidiosa

pega en tu antifaz

Son gajes

de un oficio que con coraje

nunca es tu disfraz

(Estribillo)

Marosa

taconeando vas vaporosa

por calle Uruguay

Marosa

balanceándote sos la diosa

de calle Uruguay

Marosa

de milagros vas misteriosa

por calle Uruguay

Mariposa

AUTOR: Sergio Aguirre, nacido el 18 de julio de 1960.

(https://www.youtube.com/watch?v=oCQbqS43sa8)

*LABERINTO

En mi mente fue un jardín

En el sueño fue un laberinto

Cerca del final hay una vista

Y aunque sea nuevo no es lo mismo

Una vida pasada vi pasar

Un jardín, un portal, un laberinto

Se devela ante sí un laberinto

Se devela ante sí un laberinto

AUTOR: Lorenzo Benítez, nacido en 1998.

(https://soundcloud.com/lorenzolorenzolorenzolo/laberinto)

*PAISAJE MENTAL

Pan y vino manjar de los dioses y del viejo Kroser,

que verediando en sobremesa dominical se dispone a escuchar.

Hay cómo lastima esa canción que nunca salió

que un amigo la brindó pero hoy ya no está.

Cómo dan vuelta en mi cabeza tus respuestas,

cómo me queman la cabeza tu respuestas.

Yo al igual que el viejo Kroser me dispongo a escuchar…

(Estribillo)

_Que lindo candombe que está saliendo.

¿que esta saliendo pa’ donde?

-que va sonando pal puerto.

(Bis)

Pensamientos locos que caminan,

como pensamientos locos que caminan.

Pensamientos locos que caminan

vagando por calles de un paisaje mental.

Se saludan en esquinas,

toman su camino colman mi pensar.

Pensamientos locos que caminan

Como pensamientos locos que caminan.

Dedos susurran orejas,

acarician espaldas, tocan el tambor.

Se oyen quejas de unas viejas…

Las sirenas de autos lindos que explotan.

(Estribillo)

Qué lindo candombe que está saliendo,

¿que esta saliendo pa’ donde?

que va sonando pal puerto. (Bis)

AUTOR: Mario Castro, nacido en 1982.

(https://youtu.be/ayuHUsz3yK4)

*RUMBO AL HOMBRE

Por la inmensa llanura del presente,

cabalgando van sus versos rumbo al hombre.

Hacia donde están los sueños más profundos

del que busca igualdad en este mundo.

Va regando con su canto los caminos,

deja huellas muy profundas con su voz.

En adagio avanza, inunda, crece y sella…

La canción, su canción, quiere y es por vos.

Tal vez se encuentra en Brasil, en Venezuela o Bolivia,

quizás Chile o Argentina o algún punto del paisito.

(Estribillo:)

Subiéndose a un escenario, vaya a saber en qué sitios,

el Maestro cantará desgranando sus principios.

Se detiene el tiempo cuando toca en la guitarra negra…

Huellas, cielitos, milongas, cifras candombes y tangos…

Una chamarra, una zamba, por ahí una chacarera.

Más siempre irá reclamando todo lo que el pueblo espera.

Amanece el Continente y no hay invierno,

pero el frío dejó huellas en el alma.

Su cantar calma el dolor y es como el sol,

nos da calor y para siempre brilla eterno.

Vuelve Alfredo consecuente con su gente.

No se ve, pero se siente, y allí está.

Puño en alto, bien peinado a la gomina,

por América camina, viene y va.

AUTOR: Ruben “Papino” Ciocca,

nacido el 22 de julio de 1962.

*POSTALES DE INVIERNO

(Litoraleña)

Sim7 – MiM4 (s3)

Las tardecitas de invierno en el barrio

Son postales de angustia y de desamparo

Y carteles de votos comprados

Están preparando un guiso en las casas

Un guiso de arroz con huesos pelados

Un guiso de amor y esperanza

Las callecitas desiertas

Llenas de perros flacos

Y de gurises descalzos

La niña del río vive en la calle

Se alimenta de bagres y de pitangas

El río es la calle

Los gurises del Atilio no saben

Las firmas van decretando su suerte

Decretan su muerte social

Las tardecitas de invierno

De charcos en cada esquina

AUTOR: Alberto “Negro” Chiriff

(https://youtu.be/FVDxZUMEbls)