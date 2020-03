Decíamos en la edición del pasado lunes: “Es una pena que la música no entre en el papel, porque lo que muestra esta página hoy son letras de canciones, es decir, obras “a medias”, las que para ser contempladas en su totalidad deberían ofrecerse acompañadas de sus respectivos acordes…”. Y compartíamos textos de canciones de cinco autores, todos salteños y contemporáneos: Sergio Aguirre, Mario Castro, Alberto “Negro” Chiriff, Ruben “Papino” Ciocca y Lorenzo Benítez. Esta vez, como segunda parte, entregamos cuatro más, de otros salteños (salvo Prates, que nació en Artigas, aunque reside aquí), también de este tiempo: Carlos Ardaix, Luciano Campos, Charles Prates y Jorge Pignataro.

Itapebí

Caminitos de mi pago

temblorosos de recuerdos

desandándolos renazco

a la luz de sus secretos

San Antonio, Guaviyú,

Palomas, Paso Potrero.

Arerunguá, Lavalleja.

Paso del Parque, Saucedo.

Constitución, Pepe Núñez,

Paso del Cementerio.

Valentín, Cerros de Vera,

Belén, Laureles, Saucedo.

Nombres puros como estrellas

que titilan en silencio

lucero que cada uno

lleva encendido en el pecho.

Hoy quiero cantarle a uno

que es cantarle a todos ellos

porque todos son latidos

de mi corazón coplero

Por qué no me quedé a soñar

en aquel lejano Itapebí

Por qué no me quedé a juntar

estrellas en abril

Por qué no me quedé a escuchar

los rezongos cariñosos de Tristán

y los cuentos que hacía tío Tomás

sobre las cosas del lugar…

Estribillo

QUÉ LEJOS, TAN LEJOS

NOS LLEVAN LOS CAMINOS

QUÉ FUERZA NOS EMPUJA

PARA NO MIRAR ATRÁS

HOY ERES SOBRE EL TIEMPO

ITAPEBÍ QUERIDO

ESTRELLITA ENCENDIDA

QUE ME AYUDA A SOÑAR!

Por qué no me quedé a jugar

en aquel frondoso eucaliptal

Por qué no me quedé a pescar

las bogas de plata y de cristal

Por qué no me quedé a vichar

las carreras fiesteras del domingo

y reír cuando cantaba con los gringos

polcas, chamamés y vals…

(Repite estribillo)

AUTOR: Carlos Ardaix.

La planadora

Díganme que es lo que pasa,

un bicho anda molestando,

calle de tierra pisando

sin guna’ necesidad,

solamente es por maldad

de quererse andar mostrando

Pasa, tira, rompe todo, sin guna’ necesidad (x2)

Otra vez la planadora

que mandó la Intendencia

sin miserable consciencia

se pusieron a escarbar

que la calle van a agrandar.

Por favor! que gente lerda mamá!

Pasa, tira, rompe todo, sin guna’ necesidad (x2)

El asunto es cuando llueva

que relajo se va a armar,

mis patas van a ingresar

por semejante barrial,

solamente es pastizal

va ser lugar para andar.

Pasa, tira, rompe todo, sin guna’ necesidad (x2)

Dicen que esta vez sí queda,

que hasta podré patinar.

Dicen que van a agregar,

una capa de bitumen.

Ojalá sea con volumen

como es en la gran ciudad.

Pasa, tira, rompe todo, sin guna’ necesidad (x4)

¿Dónde está la ma Teodora?

Cruzando la calle está.

AUTOR: Charles Prates