El pasado jueves se presentó finalmente el boletín – trabajo conjunto entre EL PUEBLO y María Luisa De Francesco que de aquí en más divulgará un espacio para niños y jóvenes.

María Luisa De Fracesco – en la oportunidad – recomendó dos importantes lugares de Literatura Infantil. Una se refiere a la página de Literatura Infantil de Lenguas Indígenas de México donde los chicos pueden encontrar un material muy valioso.

También hizo alusión a la página “Tarambana” que ha obtenido varios premios y allí también el material es variadísimo.

La Directora del diario EL PUEBLO Adriana Martínez en la oportunidad destacó las bondades de un proyecto conjunto que pretende revalorizar a la lectura y a la literatura infantil y juvenil.

Si bien el boletín comenzó con ocho páginas “si se encuentra la respuesta esperada el proyecto puede crecer”. El compromiso en primera instancia inicialmente seguir inicialmente hasta fin de año.

“Es usual escuchar que los niños no leen, que no pintan… alguien a esa edad les acerca el material, la tablet o el celular… a esa edad nos pequeños no son independientes. A veces tengo la sensación de que se concibe al niño como aparte de su familia y no es así.

El primer contacto con el libro se lo debe propiciar su familia.

La tecnología es maravillosa… ello no lo podemos negar, pero todo suma en su justa medida”, – enfatizó Adriana Martínez.

“QUEREMOS TENER UN ESPACIO PARA QUE LOS NIÑOS Y JÓVENES ESCRIBAN”

El espacio “Los Amiguitos” también está en formación que con el tiempo seguramente se va a transformar en una página para que los chicos publiquen.

María Luisa De Francesco señaló con respecto a los probables concursos que es un tema para analizarlo previamente puesto que no está de acuerdo en que los adultos sean los que juzguen los trabajos de los niños sino que sería recomendable que ellos mismos puedan analizar el trabajo de sus compañeros.

“Con el tema de los niños y adolescentes que conforman un grupo muy importante existe un problema… generalmente no son jurado de sus concursos.

Siento que los niños son mis críticos… si logro atraparlos con un cuento, mi misión está cumplida.

Escribo para ellas, no para una cátedra ni para adultos que no les guste leer literatura para niños. Ojalá que sea Salto el primer departamento que tenga por jurado a los niños” – destacó De Francesco.

Vale destacar que este nuevo boletín para niños y jóvenes tiene por objetivo que las dos generaciones puedan apropiarse de su espacio y todo aporte será muy bienvenido.

Los interesados en enviar material podrán hacerlo por saltolee18@gmail.com.