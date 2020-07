A partir del mes de agosto comenzará a dictarse en el club Salto Uruguay el curso presencial de formación en Tango Escenario intitulado “El Tango en Escena”. Los cupos son limitados.

Se dictará la primera clase el martes 11 de agosto.

Requisitos – Dirigido a personas y parejas de edades entre 12 a 40 años aproximadamente.

Tener una base de formación de Tango u otras danzas. Se puede asistir solo o en pareja; el entrenamiento es grupal.

Asistencia de ropa cómoda para la actividad física.

Calzado apropiado (zapatos de tango o zapatillas de práctica).

Ejes de trabajo: El cuerpo y el movimiento en la escena – Teatralidad- Interpretación -Composición coreográfica-Acondicionamiento físico.

OBJETIVOS -Brindar un acercamiento a la danza del Tango Escenario partiendo de un análisis conceptual y de contenido acerca de la corporalidad, el movimiento y la composición en la escena.

Curso presencial tendrá una carga de 4 horas semanales, finalizará en diciembre . Los docentes son Angelina Díaz y Gary Echegaray.

Se hará entrega de certificado al finalizar el curso.

El Tango Escenario – Es una modalidad del baile de tango y también una categoría en las competencias de baile.

Se caracteriza por su despliegue y libertad coreográfica, donde muchas veces predomina la fusión y empleo de elementos de otras danzas, el uso de la performance, el uso de figuras acrobáticas, piruetas, grandes saltos, ruptura del abrazo y movimientos que rompen con la estética y el formato de baile de Tango Tradicional (Más allá de que éste forma parte de sus bases). Hablamos de un Tango de espectáculo o Tango Show.

En el Campeonato Mundial de Baile de Tango se desarrolla con parejas que bailan solas y eligen la música. Cada una baila cuatro minutos. Se caracteriza por el despliegue coreográfico y dramático de cada pareja. A la final llegan 20 parejas.

Esta modalidad, a diferencia del tango de pista, busca la libertad coreográfica y la expresión de las múltiples variaciones con las que el baile de tango se presenta en el mundo, pero sin perder identidad:

El tango escenario o tango fantasía se baila sobre una coreografia armada previamente, con pasos y saltos que rompen con la costumbre clásica de no levantar los pies del piso. Muchos milongueros dirán que eso no es tango, sin embargo, el éxito de este baile es indiscutible.

Los despliegues escénicos y los espectáculos recorren cada recoveco del globo conquistando nuevos fanáticos. Su divulgación creció a través del Mundial de Tango que engloba a los mejores bailarines de esta categoría y cada año es más concucurrido.

El tango escenario precisa de espacio para ser bailado, es por esto que en las milongas solo se baila tango salon respetando el sentido social con conciencia de las demas parejas en la pista.

Esta disciplina nuclea bailarines con origen no sólo tanguero, por sus figuras complejas muchos de sus ejecutores vienen de la escuela de danza clásica.

Se permite romper el abrazo pero el reglamento también advierte que debe tener razón de ser en beneficio de la presentación;

Se permiten los saltos y utilizar recursos de otras danzas, pero sin superar un tercio del tiempo de la presentación;

La coreografía debe incluir las figuras clásicas del tango: los ochos, los giros, las caminatas largas, los voleos, los ganchos y el abrazo milonguero.

La vestimenta puede ser punto de evaluación.

Contactos: 098822646 // 092759578 // e-mail:

angartango@gmail.com

@angartango

@angy.diaz.tango

@el_gary_matufia