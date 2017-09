“Un Ateneo poblado de lectores”

El PNL de Salto, dependiente de la Dirección de Educación del MEC, ha colaborado en la coordinación de esta actividad con la Dirección de Cultura del MEC y la Dirección de Departamento de Cultura de Salto. Presentación del libro Emma al borde del abismo por su autor Marcos Vázquez. Un Ateneo poblado de jóvenes lectores. Es del proyecto Corredor de los pájaros pintados de la Dirección de Cultura del MEC.

Es una novela juvenil Emma al borde del abismo. El Plan de Lectura coordinó con los docentes y estudiantes, que por cierto, leyeron el libro. Se trata de una adolescente que atraviesa la crisis como cualquier chica de su edad, se complejiza y se retrae.

Hay veces en que al despertar sentimos que va a ser un día distinto. Una sensación extraña nos avisa y nos sorprende.

Aquel domingo Emma la sintió. Un desaparecido y la imperiosa necesidad de encontrarlo, cadáveres con señas enigmáticas y mentes prodigiosas en su crueldad cruzan el camino de Emma y la llevan al borde del abismo. Aquel domingo, un mes antes de cumplir los diecisiete años, comenzará a vivir una historia policial de misterio y suspenso como ninguna otra. Emma nunca va sola aunque parezca, es su secreto y su salvación.

“Esta novela es atrapante, cómoda de leer, llamativa y tiene una trama que hace que lo leas en 1 o 2 días si de verdad sos “habitué” de la lectura.

La vida de Emma, lo que le pasa y encima, el acontecimiento que se da hace que la simpatía sea automática y todos sabemos que llevarnos bien con el protagonista es más que increíble” – expresa el autor.

Algo que me llamó la atención es la manera en la que está escrita, muestra distintas versiones, distintos puntos de vista, cambia los ojos que ven la historia y eso hace que no se tengan que dar detalles de más, no hay que volver a lo mismo, repetir ideas.

EL AUTOR

Marcos Vázquez ha escrito y actuado obras de teatro para niños. Así fue como nació su vocación por la literatura infantil y juvenil.

También ha desarrollado juegos informáticos que incentivan la lectura.