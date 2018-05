Se presentó en Salto el poemario «Crepuscular» de Graciela Cardoso

Este jueves se presentó en el Palacio Córdoba de Salto la obra «Crepuscular», tercer libro de poemas de Graciela Cardoso, publicado por Ediciones del Rincón. La autora, poeta y docente, estuvo acompañada por la escritora y compañera de taller literario Ana Amorós y por el coordinador de Cultura de la Intendencia de Salto, Regino López.

En la oportunidad, Cardoso se refirió a su relación con la escritura, la que nació durante su infancia. «Escribo desde que era niña, aunque por mucho tiempo eso quedó escondido porque tenía vergüenza o porque en la época de mis padres eso no se estimulaba.

Después escribí pensando en publicar, pero durante la dictadura fui destituida y me quemaron todo lo que había escrito.

Entonces, me fui a Montevideo, trabajé en otra cosa y tenía como un bloqueo para escribir». Pero recientemente decidió recomenzar con la escritura, «porque eso no se muere nunca», y una vez jubilada, comenzó a publicar.

Agregó que escribir «es algo que de alguna manera le debo a la vida, es lo que tengo para dar, porque siempre que tuve un dolor grande había alguien a mi lado ayudándome. Cuando era joven vivía en el interior, tenía jardín y plantaba flores para regalar. Ahora vivo en un apartamento, entonces escribo poesía para regalar».

El libro integrará además la colección de la Biblioteca Municipal Felisa Lisasola (Artigas esq. 25 de Agosto).