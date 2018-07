Seminario Jornada de Pintura en el Atelier de Oscar Terrones

La planificación se ejecutó en tres etapas. Los procesos de la técnica, los valores tonales y las temperaturas del color en un marco práctico haciendo referencia de la teoría paso a paso.

Las participantes fueron Susana Conti, Natalia Cardozo, Silvia Oberti, Silvana Rivas, Nelly Rodríguez, Ana Ganón, Adriana González Díaz, Carlotita Pisacco, Florencia Pertuzatti y Andrea Silva en el Atelier Oscar Terrones.

Este año el atelier proyecta en cada mes una propuesta expresiva polifacética para potenciar un conocimiento evolutivo interno, una ampliación en las corrientes artísticas y modernísticas en la pintura al óleo.

La óptica como objetivo es adquirir los argumentos teóricos de los procesos ejecutivos prácticos en la técnica y sus características.

De lo que va del año, desde marzo, como director y artista en la materia los resultados se están manifestando positivamente y en cada consigna se aprecia el avance en cada alumno.

“Este año nos conectamos con estas jornadas intensas denominadas Experiencia Evolutiva… es una capacitación que está dirigida a aquellas personas que tengan conocimientos básicos, principiantes, avanzados o artistas con trayectoria que les interese incluir métodos o tratado de la pintura buscando capacitarse y ampliar sus expresión.

Arte, trayecto sin fin… conocimiento infinito.

La estructura en cada seminario Experiencia-Evolutiva, conforma una capacidad limitada para poder ser parte esta propuesta integradora y colectiva.

Haciendo incapié en las técnicas; ésta serán inéditas en el hecho de que solo se aplicaran en estas jornadas únicas a diferencia de los talleres semanales, para quienes forman parte del atelier, la expresión libre es la identidad que caracteriza donde cada grupo interpretan temas distintos, las correcciones por ejemplo son personalizadas y la durabilidad de las clases no son compatibles desde el punto teórico a lo práctico considerando en cada taller integran personas con mayor experiencia a sus años de participación de la actividad a los nuevos ingresos, por lo tanto, un seminario unificamos la consigna con el tema principal, proporcionando las especificaciones relativas y optativas al iniciar el teórico, se ejecuta la producción y se estima la culminación.

Los fundamentos en cada mes de los seminarios, es como una alineación del conocimiento, en cada etapa estamos todos conectados, esto no significa que las producciones sean exactamente iguales, o sea, cada participante convoca una impronta personal que lo caracterice.

Más allá de la experiencia dentro del camino en las bellas artes, es evaluar la cuantía y adquisición de estas herramientas y su extensión al momento de volcarla en una producción creadora con sus secretos y pasajes en materia. Los resultados son muy satisfactorios, tener una referencia en cada paso es importante así como la dirección especifica en cada lectura y perderse en la abstracción es común perder el norte de la técnica, por ejemplo, no contar con la sensibilidad suficiente en hacer realidad una fisonomía sugerida a través de las manchas,

Lo primero en expresar es: no detecto las líneas por lo pronto no puedo visualizar nada… aquí la racionalidad nos condiciona porque si no le veo forma a la variaciones de las manchas no tengo imaginación y automáticamente rechazo el encuadre, sin embargo la otra parte en lo sentimental esta la creación donde hay que trabajar, las líneas son ficticias y visibles a la percepsion visual, siempre están… es plasmar con los sentimientos y subjetividad en los estados emocionales que el color nos trasmite y desde ahí vamos a dominar esa escena modificando atraves de nuestra imaginación y de igual modo ante la vida, es como un teorema entre equilibrio y creatividad para vivir.

Este mes de julio les adelanto la consigna, voy a trasmitir técnicas personales exclusivas estructuras náufragas barcos, temática marítima dentro los valores cálidos y vamos a seguir compartiendo instantes maravillosos donde el tiempo pasa en un pestañar del día. Se ha abierto una cuenta Instagram/ Atelier Oscar Terrones para aquellas personas que simpaticen y puedan presenciar los procesos evolutivos de cada uno y el año próximo se exhibirá todas las obras como producto de los seminarios y podrán conocerlos personalmente a cada expositor e intercambiar experiencia” – expresó el artista.