Sergio Milans es un artista plástico salteño que reside desde hace varios años en Alemania, pero nunca olvida sus raíces y siempre piensa en compartir su arte en la tierra que lo vio nacer.

«Realmente cuando comenzó todo con el arte es difícil saberlo, creo que se nace con eso ya.

Nací en el 64 viví en la calle Juncal esquina Brasil, hasta los 10 años luego nos mudamos a Montevideo.

En esa estadía de infancia en Salto, diariamente pasaba por una academia de dibujo.

Estaba ubicada en la esquina del correo; yo iba a la Escuela No. 3.

No recuerdo el nombre de la academia pero era algo como Hirám o algo así, ahí entre un día y dibuje…luego seguí con el permiso de mis padres, eso fue el empujón natural algo sin pesar que hice.

Fue muy bueno para mí.

Paralelamente visitaba seguido a mi abuelo Artigas Milans Martínez, una persona dedicada totalmente al arte, muy bien informada

sobre el tema, como anatomía, el trabajo con óleo y acuarelas, con él seguí los pasos, siempre que lo visitaba, me saludaba y seguidamente me daba papel y lápiz, o sea mi visita era dibujar y él me corregía» – rememora el artista.

-Cómo fue el vínculo con su abuelo?

-»En su casa aprendí a reconocer el olor a óleos y ver con la tranquilidad que él pintaba, aprendí a diseñar una imagen y elaborar hasta tenerla terminada, esos procesos en la pintura ese tiempo de hecho de pintar y crear algo es muy importante, esos fueron mis primeros pasos inconscientemente me estaba introduciendo en el mundo de la plástica, fue una época inolvidable e importantísima para mí, que siempre reaparece positivamente en cada visita que hago en Salto».

- Su actividad profesional ¿Cómo se inicia?

-«Mi actividad comienza en Argentina, estudios de anatomía en La Carcova (escuela de arte) no estaba inscripto oficialmente en la escuela, pero si concurrida diariamente como un alumno,.. el aprendizaje sobre la anatomía, dibujando y pintando ayuda mucho a ver… ayuda a resolver rápidamente las formas los planteamientos sobre la tela o el papel, o sea el diseño y el espacio, se aprende mucho a trabajar con formas, luces y sombras, eso le da vida a una imagen, son los primeros pasos importantes para poder captar imágenes y poder plasmarlas».

- ¿Y su vida en el exterior?

«Viajé por Brasil…descubrí en esos viajes los colores intensos los olores variados como por ejemplo comidas un estilo de vida más espontaneo, la mezcla de verdes océano y cielos y casas a los pies de montañas me llevo lógicamente a ver todo desde otra perspectiva, esa variada información sea de colores o planteamientos arquitectónicos mezclados con la naturaleza, toda esa información, cambió mi manera de ver y me soltó más a arriesgar los planteamientos plásticos, o sea a jugar más con las formas y mezclas de imágenes como collages que a veces sin pensar unos con otros cumplían una función.

Esos fueron mis tiempos antes de viajar a Europa… en Argentina me dediqué plenamente a aprender las recetas y en Brasil conocí la manera de usar de maneras más libres los conocimientos que tenía».

-¿Cómo se viene su actividad este año?

-»La agenda para este año aún no la tengo programada, estoy tratando de organizar algo más que nada aquí en el Uruguay… es importante para mí. Tengo el plan de volver pronto, (ya que vivo en Europa, Alemania) quisiera podría decir regresar a Uruguay y retomar las cosas como las dejé aquí».

-¿Cómo es su vida en Alemania?

-«En la ciudad de Frankfurt tengo un negocio de tatuajes es de lo que vivo, me divido en dos partes por mi trabajo y las artes plásticas tratando de alguna manera de que esos mundos paralelos en mi vida pudieran encontrarse en algún punto, o sea intento siempre plasmar en la piel un poco o todo lo que más pueda de mis dibujos, series, etc, muchas veces funciona, en ese sentido estoy satisfecho con lo que puedo cosechar con mi trabajo».