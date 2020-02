Más allá de lo estrictamente literario, es bueno detenernos en la observación de algunas reflexiones de corte psicológico que subyacen tras las acciones trágicas que cuenta la pluma quiroguiana. Y en tiempos donde es tan mentada la violencia de género o doméstica, viene bien horadar en algunas apreciaciones como estas:

1-Del cuento El solitario:

«…Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. La mujer de Kassim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes…».

Vale recordar que María, la mujer del joyero Kassim, termina siendo asesinada por este (que le clava un solitario en el pecho), cansado de su ambición, engaño y maltrato.

2-Del cuento La gallina degollada:

«…Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores…».

Se refiere a las permanentes discusiones del matrimonio Mazzini –Ferraz, en las que mutuamente se culpan de la enfermedad de sus hijos.

3-Del cuento A la deriva:

« -¡Dorotea!… ¡Dame caña!

Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno.

-¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. ¡Dame caña!

-¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada.

-¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo!…».

Paulino, luego de ser mordido por una yararacusú, discute con su mujer, la que lo dejará irse por el río en plena soledad, donde más tarde encontrará la muerte.