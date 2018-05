Estimadas Adriana y María Luisa: No puedo iniciar estas líneas de otra forma que no sea felicitándolas por el emprendimiento “Salto Lee”, boletín que podremos recibir todos los meses.

Dejando a un lado la materialidad del objeto llamado libro, revista, diario o boletín impreso en papel, quizás nada exista en el mundo más inmaterial y más valioso que lo que deja en el ser humano la acumulación de lecturas.

Por eso veo tan grande valor en vuestra iniciativa.

Y por eso siento que ustedes tienen en sus manos, y han empezado a hacerlo tangible, un sueño.

Es un sueño que compartimos muchos: que nuestros niños y jóvenes se encuentren con la literatura, tengan a mano donde leerla, se motiven para crearla y hasta la puedan publicar.

Este que han encarado ustedes será para algunos un trabajo más; para otros, una verdadera utopía.

Como sea, de lo que no hay dudas es que se trata de una noble tarea que implica esfuerzo, responsabilidad y fuerte compromiso con los demás, lo que no es poco en un mundo cada vez más materialista y más lleno de egoísmo.

Cuando recibí días pasados el primer número del Boletín “Salto Lee”, además de disfrutar su contenido (y del placer de reencontrarme con esa gran referente de la literatura infantil que es Sylvia Puentes de Oyenard), recordé inmediatamente aquellos notables “Apuntes de Literatura” que también

Diario EL PUEBLO

(en aquel caso con la orientación del Profesor José Luis Guarino) hace ya varios años entregó a los salteños en una jugosa colección de numerosos fascículos.

Son cosas diferentes, pero ambas hablan de una misma y muy clara intención de este diario: atender a la Cultura, ese espacio de la vida social, pero fundamentalmente ese lugar del alma, que por descuido o indiferencia (también y en gran medida de los medios de comunicación masiva) se ha convertido, al decir de Vargas Llosa, en una “selva promiscua” en la que todo es confuso y pareciera que todo vale, desde lo más sublime y enriquecedor hasta lo más ordinario y grosero.

Como salteño, me hace feliz que en mi ciudad exista un diario así; como periodista, me llena de orgullo ser parte de él. Finalmente, sólo me resta reiterar las felicitaciones del comienzo y augurar al Boletín “Salto Lee” una larguísima vida, por el bien de todos.

Jorge Pignataro