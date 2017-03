Carolina Abogadro y Paola Silva son desde hace varios años integrantes y caras visibles de la Asociación Down de Salto; compartieron una reflexión sobre el comportamiento actual de la sociedad frente a la temática de las capacidades diferentes y la inclusión. Coincidieron en que en estos últimos años se ha dado una mayor apertura y que la ciudadanía en su conjunto se ha mostrado más solidaria y comprometida con esta realidad.

“Considero que en estos años se ha evolucionado para bien; el concepto de discapacidad cambió. Se ha transformado en un concepto social de discapacidad en la cual la sociedad es la que discapacita al otro. Por ejemplo si tengo un problema de movilidad y no tengo un acceso mediante una rampa, es el ámbito o la ciudad que me está discapacitando a mí.” – subrayó Abogadro.

En cuando a la sensibilización de la sociedad frente al tema de la discapacidad, el pasado 21 de marzo – en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down se pudo apreciar que varias instituciones educativas se sensibilizaron con el tema.