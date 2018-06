Taller realizado con la lectura del libro Crepuscular de Graciela Cardoso, presentado en Salto la semana pasada. Se leyeron los poemas, elegimos algunos versos y los participantes, en conjunto, realizaron con ellos, su propio poema.

El sol apaga su luz y

No podemos mirar otro paisaje

Ni la lluvia que preña la tierra

Ni la noche que llora luciérnagas.

No se escuchan calandrias

Sólo zumbidos de moscas

Siempre estamos solos y hoy, mucho más

Miro más lejos, no encuentro el horizonte

No veo nada, todo es hielo y alambres.

Mis lágrimas se mezclan con la lluvia

Me aferro a ella, esa palabra es una extraña atracción

Que ejerce sobre mí

El sonido de la palabra, libertad

Autores: Ana, Jonathan, Antony, Jerusalen, Diana y Willian