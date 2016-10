Punta Arenas (Chile), 30 oct (EFE).- Entre el viento y el frío que azota a la ciudad chilena de Punta Arenas, la compañía española de teatro itinerante y de improvisación Kamchatka transformó las calles más australes del mundo en un escenario, como parte del festival Cielos del Infinito. Ocho actores representan a un grupo de inmigrantes que, maleta en mano, buscan iniciar una nueva vida por las vías de esta localidad de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que se levanta a unos 2.200 kilómetros al sur de Santiago. Ellos no conocen las reglas sociales del lugar, no conocen lo que habla la gente. Todo es comunicación sin palabras y quieren encontrar amigos, comida, bebidas, trabajo, casa y quedarse en este país. El actor Gary Shochat comentó a Efe que en la obra homónima de Kamchatka no hay nada pactado ni fijo. No sabemos realmente qué va a pasar”.

El descubrimiento con el espacio y el juego con la gente es lo que manda, y un poco la sensación de que realmente vamos descubriendo una de las clases del migrante, que para sentirse en casa es generoso y debe descubrir la generosidad de la gente”, señaló. La obra se realizó en las calles de esta ciudad de la Patagonia chilena, donde se intervino el transporte público, el comercio y sus habitantes y en la Zona Franca de Punta Arenas, el lugar de exención impositiva más importante del sur chileno y en el que transitan 15.000 personas por día. Es todo improvisado. Tenemos técnicas y formaciones teatrales, sobre todo del teatro de calle muy rigurosas, muy trabajadas a nivel de espacio, de dinámica y de ritmo, pero lo más básico es venir, descubrir la ciudad, querer estar acogido, querer conocer las costumbres y las comidas”, reflexionó Shochat Kamchatka también presentará el próximo lunes 31 y martes 1 de noviembre la obra “Fugit”, un espectáculo de calle, del que el público es igual de protagonista que los diez actores de la compañía.

Esta pieza teatral callejera ha sido presentado más de 300 veces en unos 25 países.“ Fugit” forma junto a las obras “Kamchatka” y “Habitaculum” una trilogía que tiene como hilo conductor al migrante. Claudio Levati, otro de lo miembros de esta compañía agregó que fugit “es una situación precipitada y ha pasado algo muy mal y hay que fugarse”, y, según la organización, la gente será parte de las acciones. Kamchatka es una compañía de Barcelona y la integran tres italianos, un belga, un israelí americano, y el resto son de catalanes. Este montaje artístico es parte del festival de artes multidisciplinarias Cielos del Infinito, la celebración artística más austral del mundo que se realizara en Chile hasta el próximo 6 de noviembre, y que este año considerará una parada en Argentina. Es bien curioso trabajar aquí porque es tierra de inmigrantes, y se siente cálida la acogida de la gente. Para nosotros es una aventura muy bonita estar en el fin del mundo”, concluyó Gary Shochat