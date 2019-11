Exclusivo para EL PUEBLO

Hoy EL PUEBLO ofrece la última entrega (capítulos 6 y 7) del libro, aún inédito, “Juan Carlos Onetti o la angustia existencial del Siglo XX”, recientemente escrito por Daniel Abelenda. De esta forma, en distintas ediciones, nuestros lectores han accedido a la totalidad del libro

6- LA MUERTE DE LAS UTOPÍAS

A partir de su relación con el compañero de pieza, el obrero Lázaro, el narrador nos introduce al mundo proletario al cual él no pertenece (o no pertenecía). Linacero sólo menciona que “trabajaba en un diario”, sin más detalles, por lo que podemos deducir que hasta su despido, pertenecía a la clase media baja, o “pequeña burguesía”, en el lenguaje de su compañero. La relación entre ambos es tensa, ríspida, y en los diálogos que se reproducen los epítetos abundan, sin anestesia, sentados uno frente al otro en las sillas desfondadas de la pequeña pieza que alquilan.

“-Fraa…casado!”, le espeta Lázaro con su “acento de Checoslovaquia o Lituania”, dice Linacero. O es más duro aún: “… Sos un desclasado, eso. Va, va… sos más asqueroso que un chancho burgués. Eso.”

Cuando recién se conocieron, y la relación era mejor, Lázaro, “me hizo acompañarlo a la famosa reunión de los camaradas”, dice Linacero, donde “conocí mucha gente, obreros, gente de los frigoríficos, aporreada por la vida, perseguida por la desgracia de manera implacable, elevándose sobre la propia miseria de sus vidas para pensar y actuar en relación con los pobres del mundo.” No obstante reconocer que su lucha es justa, Linacero no se siente parte de la “clase obrera”, y tampoco cree en el comunismo al que adhiere Lázaro (hay críticas al estalinismo), ni en ninguna otra ideología socia lizante; como tampoco siente simpatía por el ascendente fascismo de Mussollini (que tuvo muchos adherentes en el Uruguay en la década del 30), y mucho menos del nazismo. Admite sin vueltas su descreimiento en una ideología: “es cierto que nunca tuve fe”. La parte política de El Pozo se cierra con un párrafo sobre el nacionalismo uruguayo, que se había afianzado en las primeras décadas del Siglo XX, incorporando a miles de inmigrantes de Europa mediterránea y central (como Lázaro, por ejemplo) a la cultura democrática del pequeño país sudamericano. Aquí también campean la desconfianza y el descreimiento de Linacero (y de Onetti) acerca de las utopías nacionalistas. Como ya dijimos, esta concepción se oponía a la de los intelectuales –de izquierda y de derecha-que creían en una nación europeizada, sin indígenas, meritocrática, fundada por el General Lavallleja y sus lugartenientes, que en 1825 lograron la independencia del Brasil, en la célebre Cruzada Libertadora y los 33 Orientales que la iniciaron. Tal la leyenda (pues se sabe que no fueron 33 ni eran todos uruguayos) patria que cantaron Zorrilla de San Martín e inmortalizó Juan Manuel Blanes en su cuadro del desembarco en la playa de la Agraciada. Es un mito fundante de la nacionalidad uruguaya. Pues bien, Onetti se mete con él, con una insolencia y desparpajo que escandalizó a sus contemporáneos. El párrafo que transcribimos a continuación, ha hecho correr mucha tinta a la intelligentzia uruguaya de varias generaciones.

“Si uno fuera un voluntarioso imbécil se dejaría ganar sin esfuerzos por la mística germánica. ¿Pero aquí? Detrás de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y tres gauchos”. Muy pocos se dieron cuenta en 1939, que se trataba, de una concepción posmoderna: los grandes relatos históricos ya no tienen validez para el individuo. No le sirven como referentes existenciales. No hay utopías sociales dignas de imitar y seguir. Onetti se adelantaba en décadas al advenimiento de la Posmodernidad.

7- UN HOMBRE QUE FUMA SOLO EN LA CIUDAD

En la última parte de El Pozo, Linacero nos cuenta su encuentro y relación frustrada (otra más) con Cordes, un intelectual y poeta, que le muestra sus versos, buscando la aprobación de aquel. Esta “entrevista” ocurrió durante la desordenada juventud de Eladio, antes de su casamiento, divorcio y su obligada retirada a la pensión con Lázaro. Como se aprecia, el relato de Onetti no sigue una línea temporal; son retazos de una vida, escenas del pasado, sin el orden cronológico de la novela clásica o del cuento tradicional (presentación-desarrollo-final). El Pozo es también muy innovador y vanguardista en la estructura, en el montaje del texto.

“Recuerdo que en aquel tiempo andaba muy solo –solo a pesar mío- y sin esperanzas. Cada día me resultaba más difícil. No había todavía conseguido trabajo en el diario y me había abandonado, dejándome llevar, saliera lo que saliera. ¿Por qué los sucesos no vienen al que los espera y los está llamando con todo su corazón desde una esquina solitaria?”

Comparten un par de noches en la pieza que entonces alquilaba el joven Linacero, charlando sobre literatura, lo cual le proporciona una fugaz felicidad en una vida que no parece tener un propósito o rumbo definido (tampoco la de Cordes, que se presenta como algo mayor que el veinteañero Eladio). No obstante, no puede dejar de reconocer sus dotes como escritor. Pero tal como sucede con las mujeres, la comunicación entre amigos o compañeros, tampoco es posible.

“Cordes tiene mucho talento, es innegable. Me parece fluctuante, indeciso, y acaso pudiera decirse de él que no había acabado de encontrarse. No sé qué hace ahora ni cómo es; he dejado de tener noticias suyas y desde aquella noche no volví a verlo, a pesar de que sabía dónde buscarse”. Las últimas dos páginas, cuentan el repliegue sobre sí mismo del protagonista, que ahora sólo tiene la tabla de la salvación de la escritura para no naufragar irremediablemente.

Todas sus relaciones han fracasado, ahondando su visión pesimista de la vida y el futuro de la Humanidad.

La desolación y la angustia lo abruman. Está más solo que nunca. Sin embargo, su salvación está en asumir su cruda realidad, en no mentirse; y en poder decirlo, escribirlo sin ambages:

“Yo soy un pobre hombre que se vuelve por las noches hacia la sombra de la pared para pensar cosas disparatadas y fantásticas. Lázaro es un cretino pero tiene fe, cree en algo. Sin saberlo, ama a la vida y sólo así es posible ser un poeta”.

El recuerdo de una perdida juventud, cuando todo parecía posible, es una herida que no lograr cicatrizar en el alma de Linacero, que se siente viejo y derrotado ya a los 40.

La decadencia que trae inevitablemente el transcurso del tiempo, es un tópico típicamente onettiano.

“Hubo un mensaje que lanzara mi juventud a la vida; estaba hecho con palabras de desafío y confianza. Se lo debe haber tragado el agua como a las botellas que tiran los náufragos”. La noche de Montevideo envuelve a este hombre que fuma solo en un pieza pobre, mientras escribe a mano en las cuartillas de unos panfletos proletarios, pedazos de su anónima vida de desclasado y marginado socialmente. Y lo hace con la ironía y el sarcasmo, que son otra marca de identidad de la prosa de Onetti, el primer novelista moderno. Su innegable genialidad nos permite perdonarle su nihilismo existencial.

“Esta es la noche; quien no pudo sentirla así no la conoce. Todo en la vida es mierda y ahora estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender”.