Ingresamos en el séptimo mes del año, el que habitualmente en la cultura de Salto se identifica como «el mes de Amorim». Cada año, la Asociación Amigos de las Nubes organiza una serie de importantes actividades en torno a la figura del escritor. Pero este año, dada la pandemia, aún no se han habilitado todas las salas para espectáculos públicos. La sala de La Nubes se incluye entre las que aún no cuentan con esta habilitación. En diálogo con EL PUEBLO, integrantes de la mencionada asociación manifestaron que todavía no ha sido posible organizar actividades para este año, se está a la espera, aunque vislumbran como muy difícil que, al menos este mes, pueda desarrollarse alguna actividad de homenaje.

Enrique Amorim nació el 25 de julio de 1900 y falleció 28 de julio de 1960; es decir que en próximos días estaremos a 120 años de su nacimiento y 60 de su muerte. Hace algún tiempo escribíamos en estas páginas: «Empezó a publicar desde los veinte, por lo que es fácil deducir que, a escribir empezó bastante antes. Es decir, dedicó su vida, enteramente, a la escritura. Escribió todo: poesía, cuentos, novelas, guiones cinematográficos, periodismo. Fue un escritor compulsivo y pasional… Ningún área de la creación a través del lenguaje le fue ajena. Como no lo fue tampoco el entorno social. Y he ahí, justamente, un rasgo fundamental de sus creaciones. Contemplar el comportamiento humano y su vínculo con el entorno para, al mismo tiempo, ir plasmándolo en letras, fue el compromiso que siempre sintió. Mientras otros escritores, emparentados a él por la época y –de alguna manera- por el estilo, iban agudizando la mirada hacia el interior del hombre (no en vano Benedetti llamó a Morosoli «cronista de almas»), Amorim supo mantener el equilibrio entre la mirada hacia adentro y –especialmente- hacia el exterior inmediato del ser. Pasional y compulsivamente, sintió el deseo o la necesidad, pero también, y quizás sobre todas las cosas, el deber y la responsabilidad de desnudar e interpretar «el diálogo entre el hombre y la llanura», como lo dice en el tan citado cierre de su novela El paisano Aguilar».

Porque se cumplen aniversarios con números «redondos», y al mismo tiempo porque es este un año particularmente distinto a todos, el 2020 es un año muy especial para homenajear a Amorim.

Juan Carlos Onetti

El 1 de julio de 1909, se cumplieron 111 años del nacimiento de Juan Carlos Onetti, para muchos el mayor novelista uruguayo. Cristina Peri Rossi lo ha calificado como «uno de los pocos existencialistas en lengua castellana», y Mario Vargas Llosa sostiene que «es uno de los grandes escritores modernos, y no sólo de América Latina, que no ha obtenido el reconocimiento que merece como uno de los autores más originales y personales, que introdujo sobre todo la modernidad en el mundo de la literatura narrativa (…) Su mundo es un mundo más bien pesimista, cargado de negatividad, eso hace que no llegue a un público muy vasto». Si bien es en la narrativa, novelas y cuentos, donde se encuentra lo mejor de su producción, hoy esta página lo homenajea con algo menos conocido, uno de sus poemas:

BALADA DEL AUSENTE

Entonces no me des un motivo por favor

No le des conciencia a la nostalgia,

La desesperación y el juego.

Pensarte y no verte

Sufrir en ti y no alzar mi grito

Rumiar a solas, gracias a ti, por mi culpa,

En lo único que puede ser

Enteramente pensado

Llamar sin voz porque Dios dispuso

Que si Él tiene compromisos

Si Dios mismo le impide contestar

Con dos dedos el saludo

Cotidiano, nocturno, inevitable

Es necesario aceptar la soledad,

Confortarse hermanado

Con el olor a perro, en esos días húmedos del sur,

En cualquier regreso

En cualquier hora cambiable del crepúsculo

Tu silencio

Y el paso indiferente de Dios que no ve ni saluda

Que no responde al sombrero enlutado

Golpeando las rodillas

Que teme a Dios y se preocupa

Por lo que opine, condene, rezongue, imponga.

No me des conciencia, grito, necesidad ni orden.

Estoy desnudo y lejos, lo que me dejaron

Giro hacia el mundo y su secreto de musgo,

Hacia la claridad dolorosa del mundo,

Desnudo, sólo, desarmado

bamboleo mi cuerpo enmagrecido

Tropiezo y avanzo

Me acerco tal vez a una frontera

A un odio inútil, a su creciente miseria

Y tampoco es consuelo

Esa dulce ilusión de paz y de combate

Porque la lejanía

No es ya, se disuelve en la espera

Graciosa, incomprensible, de ayudarme

A vivir y esperar.

Ningún otro país y para siempre.

Mi pie izquierdo en la barra de bronce

Fundido con ella.

El mozo que comprende, ayuda a esperar, cree lo que ignora.

Se aceptan todas las apuestas:

Eternidad, infierno, aventura, estupidez

Pero soy mayor

Ya ni siquiera creo,

En romper espejos

En la noche

Y lamerme la sangre de los dedos

Como si la hubiera traído desde allí

Como si la salobre mentira se espesara

Como si la sangre, pequeño dolor filoso,

Me aproximara a lo que resta vivo, blando y ágil.

Muerto por la distancia y el tiempo

Y yo la, lo pierdo, doy mi vida,

A cambio de vejeces y ambiciones ajenas

Cada día más antiguas, suciamente deseosas y extrañas.

Volver y no lo haré, dejar y no puedo.

Apoyar el zapato en el barrote de bronce

Y esperar sin prisa su vejez, su ajenidad, su diminuto no ser.

La paz y después, dichosamente, en seguida, nada.

Ahí estaré. El tiempo no tocará mi pelo, no inventará arrugas,

no me inflará las mejillas

Ahí estaré esperando una cita imposible, un encuentro que no se cumplirá.