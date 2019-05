Enrique M. Castellanos es el salteño que hoy ocupa esta página con sus creaciones literarias. Es autor de un único libro: “Cantata a Salto”. El título es un adelanto fundamental de la esencia de su poesía, en la que el protagonista es Salto. El libro solamente incluye sobre el autor lo siguiente: “Nació en Salto, allá por los 40. Hizo escuela y liceo en su ciudad. Después se fue a Montevideo. Hizo de todo un poco, es decir, nada digno de recordar”. De estudiar y comentar su obra se han ocupado en diferentes ocasiones dos salteños: José Luis Guarino y Jorge Menoni.

Puente sobre el arroyo San Antonio

Como para llegar a las cuevas

y hacer una llanura pensante…

Una baranda de árboles que cuide

los reflejos del río…

Árboles que cuiden de los años…

Con un zumbido de amores

de gritos vivas y saludos.

Desde este presente desde este presente

donde el arroyo San Antonio

tiene pirañas y un pañuelo de aceite

que le cubre y agranda las heridas.

El puente no está

se llevó a sí mismo a otra orilla.

El puente no está

y desde este lado queremos cruzarlo

Retorno a la ciudad

Ya lo viví y ahora

es un simple repaso:

los lamentos y las voces se turnan

llenando los juzgados con matrimonios y condenas,

las calles con árboles mal puestos en las veredas

con casas milagrosamente levantadas sobre otras

y los niños que se parecen a sus padres.

Así,

uno tras otro,

saliendo a tu encuentro con la túnica del tiempo

dejando a su paso una cueva vacía

y la bajada por las calles que van a dar al río

y el retorno que permite

encontrar aquel canto

que espera nuestra voz

Límites

El río Uruguay, los arroyos Sauzal y Ceibal, una línea de

naranjos que va corriendo el horizonte son los límites de Salto.

La sombra que dejan los que se fueron

la sombra de los que no volvieron

y la luz mendigando

la sombra piadosa del olvido.

Puente a las cascadas

Permiso,

quiero llegar a la Garganta del Diablo

que marcaba Salto Grande.

Voy a estar una tarde como un romance

voy a caminar con un dorado

bajo el río de lluvia fina.

No cuenten,

no cuenten que me escapo

por el costado de las fotos

y que allá hay una chalana

que se escapó del derrumbe.

Permiso,

si llego hasta aquel tiempo

el presente se escapa

como una pandorga que se le rompió la piola.

Permiso,

hay aroma de musgo que cuenta una historia

voy prendido a las gaviotas

siguiendo las caras felices de entonces.

Permiso,

hay alguien con los ojos más allá de los árboles

¿qué mira, qué mira?

El agua es un desierto sepultando los años

¿qué mira, qué mira?

treinta años después no soporto la mirada.

Permiso Salto Grande

permiso a los que salen de los cines,

permiso a las calles con las flechas cambiadas,

estoy en el muelle de un siglo distinto

pero reconozco las caras y digo:

éstos son los hijos, éstos son los hijos.

Copla

La luna en la costanera

la calle besando el río;

levanta su verdulera

y canta Aquilino Pío.

El tiempo

Para siempre quedamos

con el movimiento lento de las carretas,

en el mediodía bochornoso del verano,

cuando andan niños que venden y piden

y parece que el mundo se terminara en eso.

*

Los ojos como si fueran nuevos

derraman paisajes.

Luz de Salto que se ve desde Concordia

luz sin piedad que marca las arrugas.

*

Luz del niño que duerme debajo de un naranjo

con un ayer apenas

con una mañana blanca,

donde saltan conejos del bordado de la abuela.

*

Luz maraluz maraluna,

cuerpo de mujer envuelta en la mirada.

Luz de Salto en la palangana de la azotea

que no alcanzan los perros ni los pájaros.

Apenas pena la luna.