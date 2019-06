El Grupo Teatral “SINTAPUJOS” a solicitud de numerosas personas que el día de su estreno se vieron frustrados por no poder concurrir por la tormenta y lluvia intensa que caía en Salto, reprisa nuevamente “VACAS GORDAS” la obra de la uruguaya Estela Golovchenko que obtuviera el “FLORENCIO” a mejor texto de autor nacional.

Después de haberla representado también en el Encuentro Regional de Teatro organizado por la Udelar hace pocos días, se presenta esta vez en el Salón de Fiestas de la Sociedad Italiana en calle Artigas 651,el sábado 8 a las 20 horas, en una puesta en escena sugerente donde el público no se perderá ni un detalle de la misma pues se ha establecido montar un escenario con el público ubicado en forma semicircular, lo que permitirá que la visión sea perfecta para poder disfrutar esta comedia tan singular.

“VACAS GORDAS” plantea una temática universal. Todo el mundo es consciente de los sucesivos periodos de vacas flacas y vacas gordas que ha pasado la historia del Uruguay y sus perniciosos efectos. La dramaturga Estela Golovchenko, oriunda del Dpto. de Río Negro (actual Directora de Cultura de ese Departamento) no juzga a sus personajes, los construye en sus mundos, los construye en espacios cotidianos, creando una atmósfera desde donde vislumbramos unos seres de ficción pero que podemos reconocerlos en el mundo real. Se plantea una problemática social, que no trabaja sobre lo superficial o lo frívolo o como un pasatiempo, sino que trabaja sobre una dimensión ligada a lo que son los comportamientos humanos. Estela en esta obra habla de su ciudad( Fray Bentos) creando una pieza entrañable.

En su temática, retrata la vida de dos adolescentes en un entorno de pobreza y carencias, olvidados por la sociedad. Michino y Renata (interpretados por Iara Carabajal y Lucía González) son dos hermanos huérfanos unidos en una relación de amor y mutua dependencia.

Ellos exploran en los viejos mitos de la ciudad de Fray Bentos y en las nostalgias del pasado, confundiendo fantasía con recuerdos(la historia del Frigorífico Anglo- patrimonio mundial de la humanidad- ronda permanentemente en sus recuerdos).

Una aventura que tiene como centro y pretexto el robo de una vaca. A pesar del entorno marginal en el que crecen, encuentran en el mismo lugar donde esconden la vaca, un refugio que los protege de la realidad exterior a través de un mundo de juego y fantasía. El escondite es justamente el frigorífico “Anglo” abandonado.

Los personajes en forma ingenua y con mucho humor retratan la pérdida de un pasado lleno de productividad, sueños de desarrollo y prosperidad, la “Época de las Vacas Gordas”.

Es una obra que atrapa desde el comienzo y no suelta al público hasta el final. Se desarrolla en forma muy dinámica y con ocurrencias graciosas que hacen reír a los asistentes a cada instante.

El reparto es el siguiente: REPARTO: Renata… Iara Carabajal; Michino…Lucía González. TÉCNICOS: Diseño de Impresiones… Serena Ferreira; Diseño de Escenografía… Oscar Bibbó; Ejecución de Escenografía… Darío Azambuja, Iara Carabajal, Lucía González y Serena Ferreira; Luces… Natalia Bibbó; Sonido… Darío Azambuja; Proyecciones…Oscar Bibbó;Maquillaje… Anabella Repetto; Asistencia de Dirección… Darío Azambuja; Dirección General …Oscar Bibbó.

Las entradas anticipadas a $ 100.- para esta función del sábado 8 a las 20 horas en la Sociedad Italiana, ya están a la venta en Office 2000 ( en sus dos locales).