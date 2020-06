El próximo lunes 8 vuelven los talleres de Tango a la sede de la Asociación Salteña de Músicos y Afines (ASDEMYA), a cargo de Angelina Díaz y Gary Etchegaray. La suspensión de los mismos se dio a raíz de la emergencia sanitaria, momento en el que contaban con un importante número de aficionados que participaba cada semana.

REINICIO:

Lunes 8 de junio

19:00 horas – Iniciales

20:00 horas – Intermedios.

PROTOCOLO:

Para ello se viene difundiendo el siguiente protocolo:

-Asistencia con uso de barbijo obligatorio.

-Alcohol en gel disponible para usar en cada momento.

-Si presentas algún síntoma (tos, dolor de garganta, fiebre, dificultades para respirar, resfrío) o tuviste contacto con alguien con Covid 19, por favor no asistas a clase. Cuidémonos entre todos.

-Imprescindible acondicionarse (calzarse y vestirse) fuera del salón principal.

-Obligatorio limpiarse los zapatos (habrá bandeja para limpiarse en la entrada).

-Evitá llevar a clase muchos bolsos y objetos personales, concurrir con lo necesario, sólo asistimos a clase para bailar.

-Si en clase de repente te dan ganas de estornudar o toser, cubrite la boca con el codo flexionado.

-No compartir nada con los compañeros (no llevar mate ni tampoco compartir tu botella de agua).

-Acceso limitado del baño.

CONTACTOS:

angartango@gmail.com Cel. 098 822 646