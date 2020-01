Y también si hablamos de fechas destacadas del mes de enero, hay que decir que este martes 14 se cumplieron seis años del fallecimiento de Juan Gelman, uno de los más reconocidos poetas del siglo XX.

Había nacido en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, el 3 de mayo de 1930 y fa lleció en Ciudad de México el 14 de enero de 2014, donde se encontraba residiendo desde hacía algunos años. Más de cuarenta libros, entre poemarios, antologías y textos en prosa conforman su trayectoria literaria, premiada nacional e internacionalmente, y traducida a las más diversas lenguas, en incontables oportunidades.

Alguna vez expresó: «Empecé a escribir poemas a los nueve años. Claro que fue por una chica. Al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX, Almafuerte, pero no me hizo caso. Así que decidí probar yo mismo.

Tampoco me hizo caso. Ella siguió por su camino y yo me quedé con la poesía».