Hoy por: Jorge Pignataro

Y también se fue Macunaíma…

La lista continúa. Fallecieron en pocos días el director de orquestas Federico García Vigil, los escritores Hiber Conteris y Laura Martínez Coronel, y el jueves último también Macunaíma, un auténtico creativo, con todas las letras.

Su nombre fue Atilio Duncan Pérez Da Cunha, conocido como Macunaíma: poeta, periodista, publicitario, docente, creador de letras de canciones. Entre los varios libros que publicó pueden destacarse: Derrumbado, nocturno y desván (1976), Los caballos perdidos (1980), Fantasmas en la máquina (1986), La bufanda del aviador (2008), La publicidad es puro cuento (2008) y Ontheroadagain – Proyecto Ferlinghetti II (2017). También colaboró en varias obras con músicos uruguayos como Leo Masliah, Eduardo Darnauchans o Yabor, entre varios más. De ese trabajo cabe mencionar esta discografía: Candombe en la cocina (con Bogalle), Los caballos perdidos (con Leo Masliah), Dylan (con Eduardo Darnauchans), Don sin nada (con Yabor), Pájaro botella (con Jorge Do Prado) y Lucía Febrero (con Satragni).

De su trayectoria periodística y publicitaria vale destacar que se desempeñó en distintos medios de comunicación, tales como: El Popular, La Hora, Cinco Días, El Dedo o Guambia, y como corresponsal para la Revista Pelo y El Expreso Imaginario. Condujo el programa de radio «El Faro» y recientemente «Otro rollo», en Emisora del Sur.

Aquí un poema suyo:

DEPREDADORES

Bajo el espinazo del cielo

los perros de la pradera

tiritan en sus madrigueras

acechados por coyotes

y otros depredadores

en la noche revive el horror

de antiguos crímenes

que vuelven a repetirse

una y otra vez

en el ciclo infernal

del exterminio:

Andrew Jackson

terrateniente de Carolina del Norte

séptimo presidente de los Estados Unidos

embiste con sus caballerías

los apacibles sueños del venado y del búfalo

Julio Argentino Roca

el entorchado general del desierto

cabalga de nuevo en el viento

contra patagones ranqueles y tehuelches

don Frutos el cisplatino general

de la carnicería de Salsipuedes

comanda las patotas conjuntas

que ponen a las mariposas

a merced de los degolladores

«hay que desmonumentar

a estos verdugos y genocidas»

-clama el viejo Bayer en el sur

del Sur-

con el paso de los siglos

vendrá el irrevocable fallo de la historia

al borde de la ruta

bajo la luna mala de los depredadores

sentimos que ayunarán las alimañas.

Versos de Laura y para Laura

Nos ocupaba en la edición de ayer la poeta melense Laura Martínez Coronel, fallecida hace tres días. Hoy compartimos un poema suyo y, además, uno que ante su muerte le escribió el poeta Patricio Raffo.

De Laura Martínez Coronel

Transparente

Poesía de piel de abeja en ciudad sitiada

diáfana escarlata impía sombra

eco palpitante galería de nube

nadie dice intégrate en opaco sangriento

nadie dice lluvia inunda signos súbitos

madera de piedra preciosa

las piezas confusas por donde se oyen pasos

que exploran destino de flor abandonado

jardín irreal masacre de incendio piano encendido

contemplo la semejanza del tiempo

con la bestia perpetua

amar o desatar los vestidos callados

semejanza tiene la mirada interior relata

impureza

endometrio rasgado agita barcos con

los ojos abiertos.

El cuerpo baja despacio para transcurrir

el día dichoso

con enorme tristeza de pueblo mutilado

voy por las galerías entre reflejos de

palabras transparentes

Soy una herida abierta sin reposo posible

en un mundo ciego de vida evaporada.

Patricio Raffo

Para Laura

Tengo el pan caliente de tus palabras

acá en el costado que más me duele

y que me duele como duelen los libros desamparados

en la brutal quietud de los silencios acá

acá Laura está tu libro

haciéndose humo en la circunstancia de la ceniza

como en un huracán inverso

el estampido fatal de la esperanza

el precipicio en donde caen todos los desiertos

y se apilan unos sobre otros

como los cafés que ya no tomaremos juntos

¿de qué sirve ahora nombrar el sueño

la cárcel que nos oprimía

en el propio augurio del gran vacío?

¿de qué sirve nombrar la angustia que tuvimos

cuando nos encontramos en el medio de la tormenta?

¿de qué sirve habernos reconocido hermosamente

como huérfanos de mares ajenos

en el sagaz nombre de las frutas?

no creo que duermas

no creo que descanses

no creo que tengas los ojos cerrados

no creo que ya no respires

no creo que ya no me llames, te juro

partiría al medio la vida de una buena vez

con la fuerza que me dejaste

partiría al medio este pan oscuro de intemperie

para cavar el silencio que te nombra

en el atroz dolor de las ausencias

de un plumazo te llevaste todas las palabras querida mía

y no sé qué hacer de un plumazo andás rondando

vaya uno a saber por dónde

querida mía y yo como siempre te espero.