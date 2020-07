Se publicó en los últimos días el libro «San Pío de La Aurora», del periodista salteño Ramón Eduardo Rodríguez. Nacido en Villa Constitución en 1976, luego de haber trabajado en varios medios de prensa de Salto, Rodríguez se encuentra ahora radicado en Paysandú al frente del programa La Tribu, de Casino FM. Hace algunos meses, publicó la revista «Fiesta Playa del Lago. Una historia de todos», propuesta periodística que rescata historias de Constitución. Con él conversó EL PUEBLO sobre esta nueva publicación, y explicó que «se trata de un libro que tiene básicamente tres partes. Una primera que propone una especie de biografía, más bien de apuntes biográficos del Padre Pío donde se incluye información como por ejemplo los dones que desarrolló y que la iglesia le reconoce. Una segunda parte donde, a partir de recoger información de distintos medios, como por ejemplo de Diario El Pueblo, se intenta explicar cómo se da esa presencia tan especial del Padre Pío en Salto y, como lo dice el título del libro, en La Aurora. Una tercera parte, que le llamamos Experiencias, son doce testimonios de gente que en algunos casos ha pedido especialmente la intercesión del Padre Pío para encarar un problema de salud, un problema espiritual o anímico, y también de gente que simplemente lo ha encontrado, se le ha manifestado sin que la persona haya pedido, y que después de esa primera presencia o descubrimiento, apelan a él y han conseguido superar situaciones de enfermedades, o de diferente índole de la vida. Son testimonios de vecinos de Salto, de Paysandú, porque hay una cuestión central que refiere a la vinculación del Padre Pío con La Aurora…».

¿Qué se dice de La Aurora en el libro?

Si bien ya tenía (el Padre Pío) una presencia fuerte en Salto antes de la inauguración de la gruta allí en La Aurora, desde que se inauguró, la presencia se hizo más fuerte, se transformó en un lugar de peregrinación, de conocimiento personal… Es muy interesante saber que en sus cartas con Tona (dueño de la estancia) el Padre Pío manifestó su intención de estar ahí, él le plantea su voluntad de hacer un lugar en su honor y hasta le reveló en qué lugar debía estar la gruta, y hasta se manifestó en cuanto a la imagen de la estatua. Se cuenta que los escultores conformaron un rostro que a Tona no le convenció, y ese rostro se cae y se parte sin que nadie interviniera, entonces retoman el trabajo y conforman un rostro que sí tuvo el visto bueno del propio Padre Pío. El libro refiere al valor de ese espacio como lugar de encuentro con el Padre Pío, con Dios, con Jesús, con la Virgen, con la Divinidad, en fin… con lo que cada cual cree.

-¿Desde qué punto de vista se puede decir que enfoca la personalidad del Santo?

Tiene un enfoque de destaque del trabajo del Padre Pío desde su lugar de cura católico. Pero no desconocemos que puede tener otras manifestaciones y para otra gente aparece de otra forma, más allá de ese rol de cura, que no se limita a eso…

-¿Por ejemplo?

Hay gente que lo vincula con otras manifestaciones de la divinidad, de la luz, es algo apasionante. Incluso hay un testimonio que dimensiona al Padre Pío no solo en su función de hombre consagrado a la iglesia y lo muestra como ser más universal. Hay quienes lo emparentan con seres de otros mundos, etc. en el libro también aparece la versión de un sacerdote, el Padre Guillermo Buzzo, que estuvo mucho tiempo ahí en Salto y dice que el primer descontento con la vinculación que muchos le hacen con cuestiones fuera de la iglesia católica sería el propio Padre Pío, porque él fue muy afecto a cumplir las reglas más convencionales de la iglesia. Pero todo eso será una faceta para tratar en otro momento.

-¿Cómo se puede acceder al libro?

La distribución la estamos haciendo nosotros mismos, así que se pueden comunicar al 098 455 151.

PALABRAS DE CONTRATAPA:

«Es cierto, Pío es de Pietrelcina, pero también es de San Giovanni Rotondo y está en tu ciudad y en la mía, en mi casa y en la tuya. Es de donde se lo sienta, está donde se lo necesita, es universal. Entonces, también es de La Aurora. Aunque creo que el vínculo con ese lugar ha sido y es especialmente intenso e importante en tanto el propio Padre Pío eligió estar allí…En las dos primeras partes del libro se propone una cantidad bastante importante de información sobre la vida de Pío, tanto de los aspectos más relevantes de su biografía como del particular vínculo que siempre mantuvo con Uruguay y especialmente con Salto…En el último tramo se incluye una serie de riquísimos testimonios, básicamente de salteños y sanduceros, que experimentan la presencia de San Pío. En profundidad, la difusión de esas experiencias es lo que da sentido a este material, por ahí pasa la novedad…».